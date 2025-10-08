אליזבת צורקוב: "ישראלים כתבו לי שחבל שהחזירו אותי מהשבי"

אליזבת צורקוב, החוקרת הישראלית ששוחררה מהשבי בעיראק, שיתפה היום (רביעי) צילומי מסך של תגובות שנאה שקיבלה מישראלים לפוסט שפירסמה אתמול, ובו הביעה הזדהות עם סבל העזתים כשכתבה כי "ידעתי שאסון עומד להתרחש בעזה, אם כי לא דמיינתי את היקף האכזריות", והוסיפה: "אלוהים, הביא מזור לאנשי עזה".

צוקרוב פרסמה הודעות שקיבלה וכתבה: "אלו הם קטעים מתוך הודעות ותגובות מאזרחים ישראלים שתומכים במלחמה בעזה, מלאים עלילות, האשמות לבגידה ואיחולים שאחטף שוב. כל זה בגלל הפוסט האחרון שלי ב-X, שבו הבעתי סולידריות עם תושבי עזה. אני רגילה לתגובות כאלו ואף גרועות יותר במשך שנים, בגלל תמיכתי בזכויות אדם לכולם".

"במהלך השבי שלי, רוב הסיקור התקשורתי בישראל עליי היה מלא התפארות על כך ש'אוהבת ערבים' נחטפה על ידי ערבים", כתבה.

הדברים מגיעים לאחר שאתמול, במלאת שנתיים לטבח השבעה באוקטובר, צורקוב פרסמה פוסט בו כתבה: "לפני שנתיים, בדיוק היום, נעצרתי בכלא השני שלי במחנה כוחות המיליציה העממית. השומרים מ'הבריגדות' הגבירו את עוצמת הטלוויזיה שלהם כדי שאוכל לשמוע את החדשות מאחורי הקירות על מבצע 7.10".

"מהחדשות שהאזנתי להן בערוצים הנאמנים לציר האיראני, חשבתי שהמבצע היה ממוקד רק באתרי צבא כי המגישים הזכירו באופן מתמיד "אסירים" (ולא "חטופים") ודיברו הרבה על "חיילים". השומרים היו מאוד מרוצים מהמבצע, אך ידעתי, גם על סמך המידע המעוות שקיבלתי, שאסון עומד להתרחש בעזה, אם כי לא דמיינתי את היקף האכזריות והאופי הנורא של ההפרות".

"בראיון שפורסם לאחרונה עם אשת מפקד צה"ל דאז, היא אמרה שבעלה יצא מביתם בשבעה באוקטובר ואמר: 'עזה תושמד'. אלוהים, הביא מזור לאנשי עזה ולחטופים הרעבים, הפצועים והעייפים. כולם משלמים מחיר כבד על ההחלטות של מנהיגים החושבים רק על הישרדותם בשלטון", כתבה.