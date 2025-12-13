עשרות הפגינו ביפו בעקבות תקיפת אישה בהיריון בגז פלפל

חשד לתקיפה ביפו: אישה בהיריון רוססה בגז פלפל בעת שנהגה ברכבה, כאשר בני משפחתה שהו איתה ברכב. החשודים במעשה טרם נתפסו, אך על פי החשד האירוע קרה בעקבות ויכוח שהתפתח בין הנהגת למרססים, שנמלטו מהמקום לאחר התקיפה, כך על פי המשטרה.

מספר שעות לאחר התקרית, החלה הפגנה של עשרות תושבים מקומיים ביפו שנעו במספר רחובות בעיר, תוך שהם יוצאים בקריאות איסלאמיות וקריאות הסתה.