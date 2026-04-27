התושבים זועמים: האימונים של הצבא המצרי - מאה מטרים בלבד מהגבול עם ישראל

ציר 10 עובר כמעט לכל אורכו של גבול ישראל-מצרים. מאה מטרים קצרים מפרידים בין השטח הישראלי, לקולות הירי ממצרים - ולא רק ירי. "להיכרותכם, השבוע יתקיימו מטווחים של צבא מצרים בין 6 בבוקר ל-7 בערב, כמאה מטרים מהגבול". זו לשון ההודעה הלאקונית שקיבלו רבש"צים ותושבי אשכול אתמול. לא בפעם הראשונה, גם לא השנייה. תושבי המקום מספרים על מציאות שנמשכת כבר הרבה זמן.

למרות ששטחה עולה על מיליון קילומטרים רבועים, מצרים הגדולה בוחרת לבצע את אימוני הצבא שלה דווקא סמוך כל כך לגבול הישראלי - בניגוד להסכמי השלום. לתושבים זה מזכיר את טראומת שבעה באוקטובר ואפילו את התקופה שקדמה למלחמת יום הכיפורים.

התושבים הזועמים קראו לדרג המדיני לעצור את המטווחים והאימונים המצריים באזור, אבל אלו הפכו לשגרה - והתושבים מרגישים ששוב מרגילים אותם למצב. בינתיים, היחידים ששומרים על עירנות ודריכות הן כיתות הכוננות, שכל הזמן בודקות את השטח ומתכוננות לכל תרחיש נפיץ.

וכשהאמון גם כך שברירי מאוד, כל אירוע בצד השני גורם לחשדנות גבוהה במיוחד. לפני חודשים ספורים, נראו טנדרים לבנים רבים יום אחרי יום סמוך לגדר המצרית. אז צה"ל טען שמדובר בתושבי שבט בדואי תמים, אבל זה קרה במקביל לעלייה בכמות ההברחות דרך הגבול ובעיקר מעליו, ברחפנים.

ולא רק גבול מצרים במערב. בסוף השבוע האחרון אותר בשטח קיבוץ נחל עוז עפיפון שני בתוך שבועיים, שעל פי החשד הגיע מרצועת עזה, בניסיון לבדוק היכן ינחת. בפעם הבאה עלול להיות מצורף אליו פתיל בוער בניסיון להצית שדות. ואחרי שנתיים וחצי של מלחמה קשה שלא לתהות - מה בעצם למדנו?