נשיא ביהמ"ש העליון לשעבר אשר גרוניס עבר שבץ, מצבו קשה
בעקבות האירוע, גרוניס פונה לבית החולים • כיום הוא מכהן כיושב ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה
נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אשר גרוניס, עבר שבץ ופונה הערב (שלישי) לבית החולים כשמצבו קשה.
בין הדברים הבולטים שעשה לאחרונה, יושב ראש הוועדה על שמו לחקר אירועי פרשת הצוללות החל מ-2022 ויושב ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה החל מ-2024.
גרוניס כיהן כנשיא העשירי של בית המשפט העליון בשנים 2012–2015. החל מ-2020 מכהן כפרופסור בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.
