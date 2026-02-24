ביום ראשון הקרוב, 1 במרץ 2026, ייצא פרויקט הנתיבים המהירים לאורך נתיבי איילון וכביש החוף. בשלב הראשון ייפתח נתיב מהיר באורך כ-18 ק"מ לכל כיוון, בין שפיים למחלף השלום בתל אביב - ויהיה מיועד בלעדית לשאטלים ולתחבורה ציבורית. רכב פרטי? זה יגיע רק בהמשך.

מה נפתח עכשיו - ומה בהמשך?

בשלב הראשון יפתח מתחם התחבורה החדש בשפיים עם כ-7,000 מקומות חניה ללא תשלום. כמו כן, יופעלו שאטלים חשמליים בנתיב ייעודי, ותהיה מותרת נסיעה לשאטלים ולתחבורה ציבורית בלבד. הקטע הפעיל יהיה משפיים ועד מחלף השלום, לשני הכיוונים. בשלב הזה לא תותר כניסת רכבים פרטיים, גם לא בתשלום, וגם לא רכבי 3 נוסעים ומעלה.

בשלב השני שיחל במחצית שנייה של 2026 , יפתחו מתחם תחבורה נוסף בראשון לציון עם כ-3,500 חניות חינם. בנוסף, תושלם רצף נתיבים מהירים לאורך כביש 20 וקטע מכביש החוף ותותר כניסת רכבי שלושה נוסעים ומעלה ללא תשלום. כמו כן, פתיחת הנתיב גם לרכבים פרטיים תהיה בתשלום אגרה דינמית.

הכניסה לרכב פרטי תתאפשר רק אם מהירות הנסיעה בנתיב לא תרד מ-70 קמ"ש - כדי לשמור על עדיפות לשאטלים ולתחבורה הציבורית.

כך זה יעבוד: חונים - ועולים לשאטל

מתחם התחבורה בשפיים נבנה בהיקף עצום: כ-400 אלף מ"ר בנוי, עם אלפי מקומות חניה, מערכות הכוונה חכמות, עמדות טעינה לרכב חשמלי, חניות לדו-גלגלי, רציפים מקורים, אזורי המתנה ממוזגים ואפילו סניף של רשת ארומה.

מהחניון יוצאים שאטלים ישירים ב-5 מסלולים שונים, בתדירות של: כל 5 דקות בשעות השיא (06:30-10:00 ו-14:30-19:30) או כל 15 דקות בשאר שעות הפעילות. השאטלים יפעלו בימים ראשון עד חמישי בין 06:00 ל-22:45.

מדובר באוטובוסים חשמליים עם 44 מושבים, WiFi ושקעי טעינה - לטובת נסיעה מרווחת ומהירה.

לאן מגיעים?

השאטלים יגיעו ישירות למוקדי התעסוקה והבילוי המרכזיים בגוש דן, בהם: שרונה, מרכז עזריאלי, הקריה, איכילוב, מתחם הבורסה ברמת גן, רמת החייל וקריית עתידים, יגאל אלון ומנחם בגין. כל זאת במטרה לאפשר הגעה ישירה לאזורי הביקוש בלי לעמוד בפקקים של נתיבי איילון.

כמה זה יעלה לרכב פרטי (בהמשך)?

כאשר הנתיב ייפתח לרכבים פרטיים במחצית השנייה של 2026, הוא יחולק ל-7 מקטעי אגרה (3 דרומה, 4 צפונה). האגרה תהיה דינמית, בהתאם לעומס, ותנוע בין: כ-7.12 שקלים למקטע (למנוי) ועד כ-106.76 שקלים למקטע. נסיעה מלאה בכל המקטעים יכולה להגיע ליותר מ-700 שקלים לכיוון - תלוי בעומס ובתמחור בזמן אמת.

רכבים עם 3 נוסעים ומעלה יהיו פטורים מתשלום, באמצעות מערכת מצלמות חכמה לספירת נוסעים.

מוניות ואופנוענים לא יוכלו להיכנס לנתיב, רכבי חירום יהיו רשאים.

כמה זה עלה לנו?

עלות הפרויקט מוערכת בכ-8 מיליארד שקלים בשיטת PPP (שיתוף ציבורי-פרטי): כ-4 מיליארד שקלים מהמדינה לתשתיות וסלילה, וכ-3.5 מיליארד שקלים מהזכיין להקמה והפעלה ל-15 שנה.

מאות אלפי מטרים של תשתיות תקשורת, מיליוני מ"ר אספלט ואלפי עמודונים מפרידים הותקנו לאורך הדרך.

המדינה מציגה את הפרויקט כמהפכה תחבורתית: חניה חינם, שאטלים מהירים כל 5 דקות ועדיפות ברורה לתחבורה ציבורית. בשלב הראשון זה פתרון בעיקר למי שמוכן להשאיר את הרכב בשפיים ולעבור לשאטל. בהמשך הנתיב יהפוך גם לנתיב אגרה לרכבים פרטיים, עם תמחור שיכול להיות נמוך, אבל גם יקר מאוד בשעות עומס.

השאלה הגדולה תהיה האם הציבור יאמץ את מודל "חנה וסע", והאם הנתיב באמת יישאר מהיר גם אחרי שייפתח לרכב פרטי.