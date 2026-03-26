סריקות אחר שני נעדרים בעקבות סחף בנחל הערבה
לוחמי אש ויחידת החילוץ הארצית בדרכם למקום לאחר דיווח על שני נעדרים בעקבות סחף בנחל • סריקות צפויות להתחיל בקרוב
טל סבגכתבת דרום
1 דקות קריאה
דיווח ראשוני כי במוקד 102 של מחוז דרום התקבל היום (חמישי) דיווח על שני נעדרים בעקבות סחף בנחל הערבה.
למקום הוזנקו לוחמי אש מתחנות המחוז, ובמקביל עושה דרכה לזירה היחידה הארצית לחילוצים מיוחדים. צוותי הכיבוי והחילוץ פועלים להגיע לאזור ולפתוח בסריקות.
פרטים נוספים צפויים בהמשך.
