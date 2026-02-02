איך אמנה איראנית שומרת על שמורות טבע ישראליות?

מדי שנה מציין העולם ב-2 בפברואר את יום הביצות הבינלאומי, מועד המוקדש להעלאת המודעות לחשיבותם האקולוגית של מקווי המים כפי שמצויין היום (שני). אולם מעטים יודעים כי שורשי היום הזה, המגן גם על שמורות הטבע המובילות בישראל, נעוצים דווקא ביוזמה איראנית משנות ה-70.

"אמנת רמסר" מהווה עד היום גשר סביבתי נדיר שבו ירושלים וטהראן עדיין מחויבות לאותם סטנדרטים מקצועיים לשימור הטבע, למרות המתיחות הביטחונית העזה ביניהן. שורשי הקשר יוצאי הדופן הללו נטועים בכינוס שנערך בשנת 1971 בעיר הנופש האיראנית רמסר.

נציגי 21 מדינות התכנסו תחת חסות המשרד האיראני לאיכות הסביבה כדי לחתום על אמנה שתעצור את ייבוש הביצות ברחבי הגלובוס.

האמנה הכירה בערכם של בתי הגידול הלחים – מאגרי מים, אגמים ואפילו שדות אורז – לא רק כמשאב כלכלי, אלא כמערכת אקולוגית קריטית המונעת זיהומים ותומכת במיליוני עופות מים נודדים.

ישראל הצטרפה רשמית לאמנה בשנת 1997, ובכך הכניסה את שמורות הטבע שלה תחת המטריה הבינלאומית של רמסר.

כיום, שמורת החולה בצפון ושמורת עין אפק בעמק עכו מוכרות רשמית כ"אתרי רמסר". מעמד זה מעניק להן חשיבות גלובלית ברשת הכוללת למעלה מ-2,000 אתרים ברחבי העולם, ומחייב את ישראל לעמוד בסטנדרטים מחמירים של שימור וניהול משאבי מים.

האמנה, שמרכזה נמצא כיום בשווייץ, מדגישה את הסכנות המאיימות על בתי הגידול הלחים כתוצאה מזיהום וניצול יתר. עבור ישראל, יום הביצות הוא תזכורת לכך שהגנה על נכסי הטבע הלאומיים דורשת לעיתים שיתוף פעולה חוצה גבולות.

כך, באופן פרדוקסלי, ההתחייבויות שנחתמו על חוף איראני לפני יותר מחמישה עשורים, ממשיכות להוות את קו ההגנה המקצועי עבור הטבע הישראלי של ימינו.