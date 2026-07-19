הרב לנדו נגד הציונות הדתית: "שולחים אנשים להילחם - אם הם נהרגים, זה רצח"

מנהיג דגל התורה, הרב לנדו, התבטא הערב (ראשון) באופן קשה נגד ציבור המשרתים מהציונות הדתית, אשר לטענתו שולטת במדינה ושולחת חיילים להילחם בקרבות.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

"אם שולחים את החיילים והם נהרגים לשם כבוד המדינה - זה רצח", אמר, "הגזירות הם ממישהו אחר. הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? יש הרבה רשעים... ומחובשי הכיפות הסרוגות, יש לא מעט".

"אני מדבר על הכיפות הסרוגות שמחייבים ללכת, אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, לשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר? זה רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא רק לשם הצלה, לשם כבוד המדינה".

כזכור זוהי לא הפעם הראשונה בה התבטא הרב באופן קשה נגד בני הציונות הדתית. רק לפני כחודשיים תקף אותם קשות: "הם (החיילים הדתיים) נהרגים בגלל שאנחנו לא לומדים מספיק, אפשר להציל עוד יותר. הם נהרגים כי רבותיהם מלמדים תורה מעותת".

"לומדי התורה הם מצילים. אין שום הסבר למה הערבים לא מתאחדים לשטוף את כל הארץ ולחסל את כל כולם, אין שום הסבר", הוסיף.