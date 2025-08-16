התקלה ברכבת ישראל: השיבושים בשירות יימשכו גם מחר

מומלצים -

השיבושים בתנועת הרכבות צפויים להמשך גם בימים הקרובים, בעקבות התקלה ברשת החשמל. מרכבת ישראל נמסר הערב (שבת) כי צוותים מתוגברים פועלים מסביב לשעון לתקן את התקלה. עם זאת גם מחר, ביום ראשון, הנחשב לאחד הימים העמוסים בתחבורה הציבורית בשבוע, צפויים עומסים חריגים, והציבור נקרא להימנע משימוש ברכבת ולשקול אמצעי תחבורה אחרים.

עקב נזק לתשתיות החשמל הרכבתיות באיזור גנות ובאיזור כפר ויתקין יחולו שינויים בתנועת הרכבות גם מחר. תחקיר האירוע, במסגרתו פגעה רכבת משא בתשתיות, ומסקנותיו יפורסמו עם סיום ההליך. מהרכבת נמסר כי ניתן להתעדכן כל העת בשינויים בסגירות הקווים והתחנות באתר, באפליקציה ובמוקד הטלפוני *5770.

הקווים הבאים יופעלו מחר במתכונת שונה מהרגיל:

קו בית שמש-נתניה יפוצל: בין בית שמש ולוד ובין סבידור לנתניה.

קו באר שבע-נתניה יפוצל: בין באר שבע ללוד ובין ת״א ההגנה/סבידור לנתניה.

קו אשקלון/רחובות-בנימינה יופעל עד לוד בלבד.

קו ירושלים-הרצליה יופעל עד נתב"ג בלבד, לרבות רכבות הלילה.

קו באר שבע-כרמיאל יופעל בין כרמיאל לחיפה חוף כרמל בלבד (לא יופעל בין חוף כרמל לבאר שבע).

קו באר שבע-נהריה יופעל כסדרו ויכלול עצירות בתחנת נתניה.

קו מודיעין-נהריה יופעל כסדרו, כולל עצירה בנתב״ג ועצירות בתחנות קיסריה, חדרה ונתניה.

קו ראשונים-לוד יופעל כסדרו.

יתר הקווים פועלים כרגיל.

תחנות כפר חב"ד וגני אביב סגורות לשירות.

מערך היסעים בחינם יופעל בין התחנות הבאות: לוד - תל אביב סבידור מרכז; חדרה מערב - נתניה; בשעות הלילה : ת"א סבידור - נתב"ג; בשעות שיא בוקר - גני אביב- כפר חב"ד - תל אביב סבידור; בשעות שיא ערב - ת"א סבידור- כפר חב"ד- גני אביב.

אוטובוסים מתוגברים יצאו בין מסוף 2000 בתל אביב (רכבת סבידור מרכז) ובין תחנות חיפה חוף הכרמל, מרכזית המפרץ והתחנה המרכזית בירושלים.

במהלך הלילה בין יום חמישי לשישי פגעה רכבת משא שנסעה על תוואי המסילות המחושמלות, בכבלי תשתית החשמול בשני מוקדים עיקריים: באיזור צומת גנות מדרום לתל אביב, וכן בין חדרה ונתניה.

מרכבת ישראל נמסר כי לתשתית נגרם נזק כבד המתפרס על פני מאות מטרים וכי האירוע מתוחקר. "צוותי רכבת ישראל פועלים לאיסוף ופינוי חלקי התשתית מתוואי המסילות, ונערכים למתן פתרונות שירותיים כגון הפעלה של כל רכבות הדיזל בימים הקרובים, תוך מאמץ לצמצם את הפגיעה בשירות הרכבתי באופן ככל הניתן. לצורך תיקון התקלה מוקדם ככל האפשר, תגברה הרכבת את צוותי העבודה בשטח".