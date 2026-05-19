פרסום ראשון: נעמה שחר הגישה הערב (שלישי) תלונה במשטרה לאחר שברשת הופצו קריאות להגיע ולשבש את חתונתה ביום חמישי הקרוב.

בין היתר נכתב: "נעמה ומי שעלול להיות הקורבן הבא שלה מתחתנים", "החלטנו לערוך מחאת הזדהות, נגיע עם שלטים ומגאפונים". למרות הנטען בפרסומים - אירוע המחאה כלל לא תואם מול המשטרה.

כזכור, רק לפני שלושה ימים הותר לפרסום כי המוזיקאי יובל וילנר, הוא החשוד באונס נעמה שחר ושי-לי עטרי.

נעמה שחר כתבה בחשבון האינסטגרם שלה לאחר פרסום שמו: "אם יובל וילנר (אני סוף סוף מקלידה את השם הזה!) לא היה מנסה להסתיר את זהותו, שמו היה כנראה מוזכר בידיעה קטנה בשולי העיתון אי שם ב-2023. אבל הנה הוא בכותרת הראשית של כל אתרי החדשות, אות קין שלא יימחה לעולם. צדק פואטי יפהיפה, תודה לכל מי שזעקו וזעמו כדי שהדבר הזה יקרה. שמחה להתחתן השבוע עם מאה קילו פחות על הלב".