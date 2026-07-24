הובילה את המאבק להשבת בנה: זהבה שאול, אימו של אורון שאול, הלכה לעולמה

זהבה שאול, אימו של אורון שאול, הלכה הבוקר (שישי) לעולמה בגיל 71. בשנים האחרונות נאבקה במחלת הסרטן. הותירה אחריה שני בנים, אופק ואבירם. היא צפויה להיקבר לצד בנה אורון בבית העלמין בפוריה עילית.

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ממשפחתה נמסר: "זהבה הייתה אישה של אמונה, נחישות ואהבת אדם. במשך יותר מעשור נשאה על כתפיה, בעוצמה מעוררת השראה, את המאבק הבלתי מתפשר להשבת בנה, סמ”ר אורון שאול ז”ל, לקבורה בישראל. מסירותה, כוחה ואהבתה האינסופית נגעו בלבבות רבים והפכו לסמל של התמדה, תקווה ואהבה גדולה. אנו מלווים את אמא בדרכה האחרונה בכאב גדול, אך גם בהכרת תודה על הדרך שהותירה לנו אחריה. הלווייתה תתקיים ביום ראשון, 26 ביולי, בשעה 12:00, בבית העלמין בפוריה עילית. המשפחה מבקשת לכבד את פרטיותה בשעה קשה זו".

ממועצה אזורית עמק הירדן ספדו לה: "זהבה הייתה אישה יקרה ואצילית, שנלחמה מעל 10 שנים להשבת בנה אורון לקבר ישראל. המועצה מחבקת בשעה זו את המשפחה ומרכינה ראש לזכרה". זהבה תיקבר בבית הקברות בפוריה עילית, לצד בעלה הרצל ז"ל ולצד קברו של אורון, שרק בימים האחרונים ציינו את יום השנה הראשון לנפילתו בבית הקברות שביישוב. ראש המועצה עידן גרינבאום ליווה את המשפחה לאורך כל השנים ומביע את תנחומיו ומחבק את הבנים אופק ואבירם".

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נשיא המדינה יצחק הרצוג: "קיבלנו בצער עמוק את הידיעה על פטירתה של זהבה שאול ז"ל - אם אמיצה, נחושה ומעוררת השראה, שהקדישה יותר מעשור למאבק בלתי מתפשר להשבת בנה, סמל ראשון אורון שאול ז״ל, לקבר ישראל. מיכל ואני זכינו ללוות את זהבה ומשפחת שאול לאורך השנים, עד הרגע הכואב והמטלטל שבו הובא אורון למנוחת עולמים, לאחר יותר מעשר שנים של ציפייה, כאב וגעגוע. באותו רגע חשבנו גם על הרצל ז"ל, שלא זכה לראות את בנו שב לאדמת מולדתו. זהבה נשאה על כתפיה את הכאב הזה באומץ בלתי נתפס, ולא חדלה לרגע להאמין, להיאבק ולאהוב".

"אנחנו שולחים תנחומים מעומק הלב לאופק, לאבירם, לכל משפחת שאול, לאוהביה ואהוביה. דמותה של זהבה תיחרט בלב האומה כאם שלא ויתרה לרגע על בנה, וכסמל להתמדה ולתקווה גם ברגעים הקשים ביותר. יהי זכרה ברוך", הוסיף.

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כזכור, סמל ראשון אורון שאול נפל ברצועת עזה במהלך מבצע צוק איתן ב-2014, וגופתו נחטפה. מאז זהבה נאבקה במשך למעלה מעשור להשבתו. בינואר 2025, המאמצים נשאו פרי, כאשר גופתו חולצה במבצע חשאי ("דרום אדום") של צה"ל ושב"כ והובאה לקבורה בבית העלמין בפוריה עילית.

ב-2 ביוני נודע כי המחבל שהחזיק באורון, אברהים חילו, נעצר במבצע חשאי ומורכב של שב"כ, אמ"ן ומשטרת ישראל. במהלך חקירתו המאומצת בשב"כ וביאחב"ל, עלה כי הוא החזיק בגופתו של סמ"ר אורון שאול ז"ל במשך קרוב לעשר שנים. חילו סיפק לחוקרים מידע מדויק על מיקום המבנה האזרחי בעיר עזה שבו הוסתרה הגופה, ובכך סלל את הדרך לפעולת החילוץ.

באותו יום גם הוגשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע הצהרת תובע בדבר הכוונה להגיש נגדו כתב אישום. מדובר בכתב האישום הראשון המוגש נגד מחבל חמאס מרצועת עזה מאז אירועי השבעה באוקטובר. ההחלטה התקבלה לאחר שחוקרי יאחב"ל בלהב 433 בשיתוף שירות הביטחון הכללי גיבשו תשתית ראייתית מוצקה נגד המחבל, המייחסת לו עבירות ביטחון חמורות במיוחד.