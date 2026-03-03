בניגוד להנחיות: בכירים בפיקוד העורף בילו בסעודת חג המונית בבני ברק

בכירים בפיקוד העורף חגגו בסעודת פורים המונית בניגוד להנחיות - כך פרסמו לראשונה הערב (שלישי) לי עייש וינון שלום יתח. בתיעוד שהגיע לידי i24NEWS נראים הבכירים בהתקהלות רבה - עליה אסר על הציבור פיקוד העורף בעצמו.

בתיעוד, משתתפים הבכירים בהם קצין בדרגת אלוף-משנה, בסעודה שנערכה בבית של מנכ"ל ארגון זק"א בבני ברק, בהשתתפות אנשים רבים. חלק מאותם בכירים אף נצפו היום בזירות נפילה בגוש דן.

בצה"ל מתגוננים וטוענים כי היה מדובר ב"סיור לקידום המוכנות", ומסרבים לעדכן האם הקצינים ננזפו על הזלזול בהנחיות פיקוד העורף.

מצה"ל נמסר בתגובה: "לאורך הלחימה נציגי פיקוד העורף פועלים בשיתוף ארגוני החירום והרשויות המקומיות לקידום המוכנות לאירועים במרחב. במסגרת סיור נציגי פיקוד העורף בבני ברק לקידום המוכנות, נערך אתמול ביקור אצל מזכ"ל זק"א. לאור האירוע המוזכר חודדו הנהלים לנציגים".

צה"ל ציין בנוסף בתגובתו כי "פיקוד העורף ממשיך להיות בקשר שוטף עם הרשויות וארגוני החירום ומחדד את החשיבות להקשבה להנחיות מצילות החיים".

מארגון זק"א נמסר בתגובה: "חג פורים שמח לכם ולכל עם ישראל".