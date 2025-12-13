חוסל ראאד סאעד - מס' 2 בחמאס; מתקרבים להסכם באוקראינה | סיכום חדשות השבת

בישראל אישור היום (שבת) כי צה"ל חיסל ברצועה את מספר 2 בחמאס ראאד סעד. בכיר חמאס הותקף מהאוויר בזמן שנסע ברכב יחד עם שלושה נוספים במערב העיר עזה.. ה-Financial Times הבריטי דיווח כי לפי טיוטת תוכנית השלום של אוקראינה ורוסיה, אוקראינה תצטרף לאיחוד האירופי ב-2027. לפחות 1,003 בני אדם נהרגו בשיטפונות ומפולות הרסניות שתקפו את אינדונזיה. דמוקרטים בוועדת הפיקוח של בית הנבחרים פרסמו תמונות מעיזבונו של ג'פרי אפשטיין, עבריין המין שהתאבד ב-2019, בהן מופיעים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה לשעבר אהוד ברק. ואם זה לא מספיק, ליאו מסי עורר סערה בהודו כאשר הופיע באיצטדיון במדינה, ועשרות אוהדים שלא הצליחו לראותו השחיתו את המקום.

בישראל מאשרים: חוסל מספר 2 בחמאס מאדריכלי הטבח, ראאד סאעד

צה"ל תקף היום (שבת) רכב בעיר עזה. בכיר ישראלי מסר ל-i24NEWS שהיעד הוא בכיר חמאס ראאד סאעד, ראש אגף המבצעים בארגון ומאחרוני הבכירים שנותרו מהארגון ברצועת עזה. בישראל מאשרים כי ראאד חוסל במתקפה. בעזה מדווחים על ארבעה הרוגים ופצועים נוספים בתקיפת חיל האוויר בניסיון החיסול.

לפי טיוטת תוכנית השלום - אוקראינה תצטרף לאיחוד האירופי

אוקראינה תצטרף לאיחוד האירופי ב-2027 במסגרת הסכם השלום עם רוסיה, כך דווח בעיתון הבריטי Financial Times. לפי הדיווח, כניסה מהירה של אוקראינה לאיחוד האירופי נדונה על ידי גורמים אמריקנים ואוקראינים בתמיכתו של האיחוד, זאת במסגרת המאמצים לסיים את המלחמה. התוכנית היא גרסה מתוקנת של הצעות שהציג ממשל טראמפ לסיום המלחמה - וככל הנראה תעבור עוד שינויים רבים.

לפחות 1,003 הרוגים בשטפונות הרסניים באינדונזיה

האסון, שפקד את האי סומטרה בצפון-מערב אינדונזיה בשבועיים האחרונים, גרם גם לפציעתם של יותר מ-5,400 בני אדם. מאות עדיין נעדרים.

גילויים חדשים בפרשת ג'פרי אפשטיין

חברי המפלגה הדמוקרטית בוועדת הפיקוח של בית הנבחרים בארצות הברית, פרסמו עד כה 92 אלף מתוך כ-95 אלף פריטים שהתקבלו מעיזבונו של עבריין המין המורשע, שהתאבד בכלא בשנת 2019. לדברי הדמוקרטים, פרסום התמונות נועד לעודד את משרד המשפטים, תחת ממשל טראמפ, לפרסם את כלל החומרים שבידיו בנוגע לחקירה הפלילית של אפשטיין. בין התמונות שפורסמו מופיעה תמונה של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, שלפי פרסומים קודמים היו לו קשרים אישיים וכלכליים עם אפשטיין, קשרים שעליהם הביע חרטה בהמשך. כמו כן, האוסף כולל שלוש תמונות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

מהומה בהודו: מסי עזב - והאוהדים הזועמים השחיתו האצטדיון

אוהדים זועמים הפרו את נוהלי האבטחה והשחיתו את אצטדיון "סולט לייק" בקולקטה, הודו, לאחר שלא הצליחו לראות את כוכב הכדורגל הארגנטינאי ליונל מסי במהלך הופעתו במקום, שנמשכה פחות מחצי שעה. האירוע גרם למבוכה עבור מפלגת השלטון טרינמול, חודשים ספורים לפני הבחירות.

