בזמן שבישראל חוגגים את יום העצמאות, ברחבי העולם מציינים היום (רביעי) את יום כדור הארץ הבינלאומי, יום המוקדש להעלאת מודעות להגנה על הסביבה והמערכות האקולוגיות. הבוקר התקבלה בחופי אשדוד תזכורת חיה לחשיבות השמירה על הים ושוכניו - לוויתן נראה שוחה מול שובר הגלים בחוף בעיר הדרומית.

בסרטון שהועבר לעמותת דלפיס נראה לוויתן באורך של כארבעה מטרים. על סמך אורכו ומבנה גופו, כפי שנראה בסרטון, חוקרי דלפיס מעריכים כי מדובר באחד משני מינים: לוויתן גוץ (מינקי) או זיפיוס חלול חרטום. בשעה זו החוקרים מקיימים התייעצות עם קולגות מהעולם עם ניסיון בזיהוי שני המינים, שהימצאותם בקרבת חופי ישראל נדירה יחסית.

מעמותת דלפיס מוסיפים, כי זיפיוס חלול חרטום (Ziphius cavirostris) הוא אחד היונקים הימיים המיסתוריים ביותר בעולם. הוא מצוי במזרח הים התיכון ואף בישראל, ונחקר כחלק מפרויקט לויתנאי ים עמוק במרכז לחקר הים של אוניברסיטת חיפה. הזיפיוס חי לרוב בעומקים של מעל אלף מטרים ונחשב לאלוף הצלילות - עם תיעודים עדכניים שמראים כי הוא מסוגל לשהות מתחת למים מעל שעתיים ברציפות. הופעה שלו סמוך לחוף היא חריגה מאוד, ולרוב קשורה למצוקה. לדברי ד"ר מיה אלסר מעמותת דלפיס, הלווייתן היחידי ממין זיפיוס - מין של מים עמוקים - שהגיע חי לקרבת החוף בתחילת שנות האלפיים, הגיע תשוש ובמצב גופני ירוד.

לעומתו, לוויתן גוץ (Balaenoptera acutorostrata) הוא מהמינים הקטנים והנפוצים יותר במשפחת לויתני המזיפות. בעשור האחרון ישנם יותר ויותר דיווחים מהים התיכון, כולל חופי ישראל, על פרטים צעירים שמתקרבים לחוף - לעיתים כחלק מהתנהגות חקרנית, ולעיתים בשל שפע מזון שמצוי באזורים רדודים. לדברי ד"ר אביעד שיינין מעמותת מדלפיס, גופתה של נקבת לוויתן צעיר ממין זה נמצאה במרץ 2020 בחופי סוריה.

אביתר בן אבי, רשות הטבע והגנים

כזכור, בחודש פברואר השנה נשטפה לחוף זיקים גופת לוויתן ראשתן - מין המצוי תחת סכנת הכחדה. הים התיכון המזרחי נחשב לאזור דל יחסית בלווייתנים גדולים, אך בשנים האחרונות נרשמת עלייה בתצפיות, ייתכן בשל שינויי אקלים, תזוזת מקורות מזון, וגם עלייה במודעות ובדיווחים מהציבור.