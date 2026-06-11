הן כבר כאן: המדוזות הקדימו את העונה בדרך לחופי ישראל

עונת הרחצה רק החלה, אבל המדוזות כבר הקדימו להגיע לישראל. לדברי ד"ר הילה דרור, חוקרת מדוזות מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, בים כבר נרשמות כמויות משמעותיות של מדוזות, גם אם בינתיים החופים עצמם עדיין לא מוצפים בנחילים גדולים.

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בריאיון אצל שרון ניסים, סיפרה דרור כי התחממות מי הים משפיעה באופן ישיר על מחזור החיים של המדוזות ועל קצב הרבייה שלהן: "כשהמים מתחממים משתחררות מדוזות צעירות לים, ובאזור מזרח הים התיכון הזרם נע מדרום לצפון, כך שמדוזות שמשתחררות באזור מצרים מגיעות אלינו כשהן כבר בוגרות וגדולות יותר", הסבירה.

לדבריה, אמנם בים הפתוח כבר ניתן לראות ריכוזים גדולים יחסית של מדוזות, אך נכון לעכשיו לא מדובר בתופעה חריגה בחופי הרחצה עצמם.

לצד המטרד המוכר לרוחצים, הזכירה החוקרת כי למדוזות יש גם תפקיד במערכת האקולוגית הימית: "יש בעלי חיים רבים שניזונים ממדוזות, בהם צבי ים, דגים וציפורי ים", אמרה.

ההערכה היא שככל שטמפרטורת המים תמשיך לעלות במהלך הקיץ, כך יגבר גם הסיכוי להופעת נחילי מדוזות גדולים יותר לאורך חופי ישראל.