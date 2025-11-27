מנהלי מרכזי חוסן בדרום לנתניהו: "עצור את המהלך המסוכן"

מנהלי מרכזי חוסן בדרום הארץ יצאו היום (חמישי) בקריאה דחופה נגד עצירת התקציב המיועד למרכזים בעוטף עזה. במכתב ששיגרו לראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר הבריאות ולשר הרווחה חיים כץ ב"קריאה דחופה לעצירת מהלך מסוכן המאיים למוטט את רשת הביטחון הנפשית של תושבי העוטף".

עוד הוסיפו המנהלים בשער הנגב, שדרות, שדות נגב, חוף אשקלון, אשכול, אשקלון ואופקים כי "הקיצוץ המתוכנן ואי העברת התקציב לשנת 2025 אינם בגדר שינוי טכני או ויכוח מנהלתי, מדובר בפגיעה אנושה שתוביל לרגרסיה חמורה במענה הטיפולי, תסכן באופן ממשי את יכולת השיקום של האזור כולו".

עוד קראו לרה"מ ולשרים להתערב "מיידית בשני נושאים קריטיים":

• העברת התקציב שהובטח לשנת 2025: "אי העברת התקציב יצר בור תקציבי של 17 מיליון שקלים, המותיר אותנו ללא יכולת לשלם משכורות לעובדים ולספקים. המשמעות: עצירת טיפול, פגיעה ישירה בתושבים, ופירוק המערך שהוקם בעמל רב מאז 7.10".

• ביטול הקיצוץ המתוכנן לשנת 2026: הצרכים הנפשיים אינם פוחתים עם הזמן, הם מתגברים. המלחמה טרם הסתיימה, המציאות הביטחונית עדיין רועשת, והביקוש לטיפול נמצא בעלייה מתמדת. קיצוץ בשלב זה הוא חוסר אחריות לאומית ויוביל לפיטוריהם של מטפלי חוסן רבים. אין זה מתקבל על הדעת שגופים הנושאים על כתפיהם את הבריאות הנפשית של תושבי האזור יצטרכו בכל שנה לצאת למאבק על תקציב בסיסי. אנו דורשים הסדרה רב-שנתית שתאפשר רציפות טיפולית ושקט ארגוני".

"אנו קוראים לכם לעצור את הקיצוץ, להעביר מיידית את התקציבים שהובטחו, ולפעול להסדרה ארוכת טווח שתאפשר לנו להמשיך בעבודה החיונית להצלת נפשות", סיכמו.