בניגוד לטענות להצתה: עשרות כבשים נשרפו בבנימין מקצר חשמלי

עשרות כבשים נשרפו בדיר שעלה באש הלילה (שלישי) דרומית לחברון עקב קצר חשמלי בחווה. הפלסטינים טענו תחילה: פורעים יהודים הציתו את המקום. עם זאת, במשטרה ובכבאות זיהו כי היה קצר חשמלי שגרם לדליקה של יריעות ברזנט שסוככים על דיר הכבשים.

עם קבלת הדיווח, שוטרי תחנת חברון ממרחב יהודה, כוחות צה"ל וכוחות נוספים הוזעקו למקום. חוקרי הזיהוי הפלילי ממחוז ש"י יחד עם חוקר שריפות של כיבוי אש הגיעו לזירה ואיתרו גוף תאורה וכבלי חשמל שרופים.

רשתות ערביות

ברשות הכבאות הבהירו כי לא מדובר במעשה פלילי או לאומני. בתחילה, נטען כי הדיר כלל לא מחובר לרשת החשמל ובכך ניסו לשלול אפשרות להתרחשות כשל חשמל אולם, בדיקה מעמיקה העלתה כי כבל הזנת החשמל הראשי נותק זמן קצר לאחר מכן במטרה לשבש את ההגעה לחקר האמת.