כמו באירופה: האטרקציות של חג האורות שמזכירות את חו"ל

פסטיבל האורות הבינלאומי מגיע לישראל: תערוכה שתעלה בתל אביב ובירושלים ובה יותר משני מיליון נורות צבעוניות שיוצרות אווירה חורפית קסומה לחנוכה ולחג המולד. בכתבה ששודרה הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית", כתבתנו נוי בן ארצי הביאה את הפרטים על המחזה הנוצץ - שייקח אתכם לאירופה.

Lumagica היא תערוכת אורות, אותה הביאו ארצה ענת וסיטון פרג: "אחרי כל מה שעברנו כאן הגיע הזמן להביא אור לאזרחים שלנו. הבאנו את Lumagica כתקווה לאור", מסרו השניים. "זה חלק מהאווירה, לבוא ולשתות סנגריה חמה או שוקו חם עם אווירה של חו"ל, עם מזג אוויר ישראלי. זה לא שוק כריסמס זה פסטיבל חורף מלא עם דוכני משחקים, אוכל כשר, מיצגי תאורה, כל אחד מוצא את מה שהוא רוצה".

במקביל לתל אביב, הקסם החורפי ממשיך גם לירושלים, שם נפתחת גרסת Winter Dream בגן הבוטני שמציעה למבקרים מסלול מואר בלב החורף הירושלמי. תום עמית, ממארגני הפסטיבל, מסר: "הבאנו השנה תערוכה גדולה יותר ושונה יותר, הכי יפה בישראל. השנה את מקבלת מופע אור משולב עם מוזיקה מקורית, ראינו תערוכות בגרמניה וראינו איך זה עובד, להפעיל את כל החושים".

