בעקבות החלטת צה"ל שלא להציב לוחמים: עיריית אריאל סוגרת את הכניסה לעיר

עיריית אריאל החליטה לסגור את שער הכניסה המזרחי לעיר, בעקבות החלטת צה"ל שלא להציב בו לוחמים. בעירייה זעמו על החלטת צה"ל, לטענתה הגיעה ללא התרעה מראש, וכעת מביאה לכך שעלויות הפעלת השער ייפלו על תושבי העיר.

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עבור רבים מתושבי העיר והאזור מדובר לא רק בנטל כלכלי, אלא בפגיעה בשגרת החיים. על פי העירייה, השער המזרחי באריאל משמש כציר מרכזי בעיר, ו-85% מהעוברים בו הינם תושבי חוץ, והוא משמש גם את הצבא וגורמי הביטחון הפועלים באזור.

בשנים האחרונות, העירייה נשאה בעלויות של הפעלת השער המזרחי, ועם העלייה בעלויות שכר המאבטחיים האזרחיים שפעלו בו, עיריית אריאל פנתה לצה"ל, על מנת שעלות ההפעלה לא תיאלץ מהעירייה לגבות תשלומים נוספים מהתושבים, לצד ההבנה כי הצעד יפגע בשגרת החיים של תושבי העיר והאזור.

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למרות הניסיון מצד עיריית אריאל שלא לגבות תשלום נוסף מהתושבים, גורמים בעירייה מביעים ביקורת על ההחלטה לסגור את השער, על כך שנעשתה ללא היערכות מוקדמת. לטענתם, סגירת השער מהווה פגיעה משמעותית בעסקים ובסטודנטים הלומדים באוניברסיטה בעיר, נוסף על עומסי התנועה שעלולים להיווצר בעיר ובכניסה המערבית אליה.

מסיעת "אריאל חזקה" בעירייה נמסר: "אנו קוראים לעיריית אריאל ולכלל הגורמים המוסמכים לפעול באופן מיידי לפתיחת שער הכניסה המזרחי ולהציג לציבור את הנימוקים לסגירתו, לצד תוכנית ברורה שתבטיח כי תושבי העיר לא ימשיכו לשאת בנטל של החלטות הפוגעות בהם. ביטחון אינו עומד בסתירה לנגישות. תושבי אריאל זכאים גם לביטחון וגם לחופש תנועה, לשירות עירוני תקין ולניהול אחראי המעמיד את טובת הציבור בראש סדר העדיפויות".