לאחר שנתיים: אלון אהל עבר ניתוח להוצאת רסיס מעינו

שורד השבי אלון אהל עבר היום (ראשון) ניתוח בעינו וניתוח אורתופדי בבית החולים בילינסון. פרופ’ אירית בכר: "הניתוח עבר בהצלחה, ובימים הקרובים נדע את היקף השיפור בראייה".

הניתוח האורתופדי בוצע ע"י מנתחי הכתף ד"ר יואב רוזנטל, ד"ר מרק לובנברג וד"ר שי רבנזפט והוצא בו בהצלחה רסיס מהכתף.

ניתוח העיניים המורכב בוצע ע"י פרופ’ אירית בכר, מנהלת מערך העיניים בבילינסון, וד”ר אסף דותן, מנהל יחידת הרשתית. הוא נועד לשחזר את מבנה העין ולשפר את הראייה לאחר תקופה ממושכת שבה מצבה הידרדר בתנאים קשים וללא טיפול רפואי.

פרופ’ אירית בכר, מנהלת מערך העיניים בבילינסון מקבוצת כללית: “ביצענו היום ניתוח עיניים מורכב ויוצא דופן שהיה אמור להתבצע לפני שנתיים, שנתיים שבהן אלון היה שבוי בעזה בתנאים קשים מאוד. ללא טיפול, ללא תנאים סניטריים מינימליים ובחשיפה לזיהומים, ללא אור שמש ובמצב של הרעבה קשה וכשהבנו לפני כמה ימים שניתן להציל את העין - זה היה רגע מרגש ומלא תקווה".

"במהלך הניתוח הוצאנו מספר רסיסים וביצענו השתלת עדשה. הניתוח עבר בהצלחה, ובימים הקרובים נדע את היקף השיפור בראייה", אמרה אורית.