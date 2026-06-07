בעקבות המעצרים המתגברים: העירייה שהתגייסה לסייע לעריקים

בעקבות מעצרי העריקים המתגברים, בימים האחרונים מקיימים ארגוני הסיוע החרדים כנסי הסברה לסייע לעריקים בהתמודדות מול הרשויות. הערב (ראשון) יתקיים בעיר החרדית ביתר עילית כנס בסיוע העירייה. באירוע ינכחו עו"ד שלמה חדד, ונציג ארגון "עזרם ומגינם" שמסייעת לעריקים החרדים.

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מלשכת מ"מ ראש העיר בביתר עילית דוד זלץ שיזם את הכנס נמסר: "מתוקף תפקידי כמשרת ציבור, אני משתדל ככל יכולתי למלא את צרכיהם של ציבור תושבי העיר ביתר. בשל המצב החמור שבני התורה נקלעו אליו, נדרשנו אני ולשכתי לתת להם סיוע והבנה בכל הנושא המשפטי כדי שיוכלו לפעול על פי חוקי מדינת ישראל. אני שמח שהכנס מעורר עניין ואני בטוח שהכנס יביא תועלת לבני הישיבות והוריהם על מנת שידעו לפעול על פי דין".

מנכ"ל עזרם ומגינם חיים קרליץ מסר בתגובה: "האירוע הינו חלק מסדרת כנסי הדרכה והסברה שאנו עורכים בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש את המידע הרלוונטי לציבור הרחב אשר מתמודד בכל יום עם גזירה והנחיה חדשה של היועצת המשפטית ורשויות האכיפה. אנו שמחים לספק לציבור הרחב באמצעות אנשי מקצוע משפטיים הנחיות והוראות ברורות כיצד להתנהל במצב הבלתי ברור שבו הם נמצאים ונמשיך לעשות זאת עם כל מי שירתם למערכה".