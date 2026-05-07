מלחמת המפכ"ל והלשעברים: המפכ"ל יוכל לשלול קיום הלוויה משטרתית לניצבים ומפכ"לים, לשעבר אם יחשוב שפגעו בתדמית המשטרה, כך דיווח הערב (חמישי) פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ.

כאמור, ניצבים ורבי ניצבים, בהווה ובדימוס, זכאים עם פטירתם להלוויה משטרתית. למרות זאת, המשטרה החליטה לאחרונה כי המפכ"ל יוכל לשלול את הזכות הזו אם היו "נסיבות המטילות דופי בהתנהגותו" של המנוח או נסיבות בעברו "שיש בהן כדי לפגוע בתדמית המשטרה".

ל-i24NEWS נודע, כי על פי הנוהל החדש המפכ"ל יידרש לחוות דעת של היועץ המשפטי למשטרה ושל אגף משאבי אנוש.

רבים מהניצבים והרנ"צים לשעבר מצויים ביחסים גרועים עם המפכ"ל דני לוי, כולל ביקורות חריפות בפומבי על התנהלותו.

המפכ"ל לשעבר משה קראדי התייחס לסוגייה ואמר בתגובה: "שמח שהמשטרה פתרה את כל בעיותיה בעולם הזה ועברה לעסוק בעולם הבא".