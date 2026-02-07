ממדים לאזיקים: הלוחמים שנעצרו בעקבות התקף פוסט-טראומה

מספר האנשים המתמודדים עם הפרעת דחק פוסט-טראומתי עלה באופן חד מאז השבעה באוקטובר ועם הימשכות המלחמה. חלקם מצאו את עצמם תחת אזיקים ובחדרי חקירות בגלל התקפים שחוו, שהפכו אותם לאלימים בעל כורחם, ונגד חלקם אף הוגש כתב אישום. למרות מצבם המורכב, הלוחמים לא מתחמקים מאחריות על מעשיהם, אבל הם מבהירים: חשוב שלוחמים במצבנו לא יהיו שקופים יותר.

רבים מהם ניהלו חיים נורמטיביים לפני שעלו על מדים. החוויות הקשות שחוו בשדה הלחימה הותירו בהם צלקת, שדוחפת אותם לתוך התקף ברגע שיש טריגר. מארק, שהשתתף בקרבות ה-7 באוקטובר, פוטר מעבודתו כלוחם אש אחרי שחזר משירות מילואים, ומאז חייו מלווים ברגעים של סיוטים ואובדן שליטה, עד שבאחד ההתקפים הוא נעצר.

מייקי, שלחם גם במבצע צוק איתן, כבר הוכר על ידי הרשויות כפוסט-טראומתי עוד לפני ה-7 באוקטובר, וביום הטבח הוחלט לגייסו בכל זאת. שירות רווי אירועים של ארבעה חודשים בלבנון הוסיף למעמסה הרגשית הקיימת ממילא אצלו, ואחרי שחזר הוא מצא את עצמו בהתקף דיסוציאטיבי, לבוש במדים וחמוש ברובה כשהוא שודד סופרמרקט.