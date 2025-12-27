כשנה אחרי הניסיון להדיחו: יועמ"ש המשטרה פורש מתפקידו

פרסום ראשון: היועץ המשפטי של המשטרה, תת-ניצב אלעזר כהנא, החליט (הערב) לסיים את תפקידו ולפרוש מהמשטרה. מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, עודכן על הודעתו של כהנא ואישר את פרישתו.

הודעתו של יועמ"ש המשטרה מגיעה כשנה לאחר שהמפכ"ל ביקש להעביר את כהנא מתפקידו, בנימוק שמדובר ב"חלק מסבב מינויים". למרות זאת, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, ראתה זאת כניסיון הדחה והורתה על עצירת המהלך, כיוון שלטענתה לא הייתה עילה מוצדקת לכך.

במכתב ששלחה למפכ"ל כתבה כי "מדובר בשומר סף פנים ארגוני ואמון על הטיפול במכלול ההיבטים המשפטיים בעבודת המשטרה, בהם גם היבטים רוחביים, משמעותיים ורגישים, כמו המחאות המתקיימות ברחבי הארץ ונושא טוהר המידות והמינויים במשטרה".

בתוך כך, השבוע פורסם כי מפקד מחוז ירושלים המודח במשטרה, ניצב אמיר ארזני, הודיע למפכ"ל כי בכוונתו להיעדר מטקס ההחלפה שיתקיים בשבוע הבא. ניצב ארזני הודח מתפקידו על ידי השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בעקבות מחלוקת חריפה בין השניים על מעמדו של הר הבית.