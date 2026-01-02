"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 02.01.26

פותחים את השבת עם נוה דרומי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הכתב הצבאי של Ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, הפרשן לענייני ערבים של i24NEWS ברוך ידיד, ראש דסק הפלילים של i24NEWS לי עייש, בכיר לשעבר בפרקליטות המדינה עו"ד דוד פורר, מפקד גל"צ לשעבר שמעון אלקבץ, אל"מ במיל' רונן כהן, לשעבר ראש זירת טרור באמ"ן, ותא"ל במיל' הראל כנפו, לשעבר ראש מטה פיקוד דרום.

השבוע עסק הקבינט במהומות שמטלטלות את איראן וההשפעה האפשרית שלהן על האזור כולו, כמו גם פירוק חיזבאללה מנשק, אחרי שפקע הדדליין שקבעה ארצות הברית.

עוד בתוכנית: סקר על עמדת הציבור בנוגע לשופט יצחק עמית, ויחס הציבור לבג"ץ, סיכום השנה הכלכלית בישראל - שמנפצת את כל התחזיות הקודרות, ומפגש קצוות עם מעצב האופנה יובל כספין.

החזית הדרומית: ישראל קיבלה אומץ להילחם באויבים, בג"ץ - בנו

סקר i24NEWS: רוב הציבור מביע אמון נמוך בנשיא העליון עמית

סקר קבינט שישי שערך עבור i24NEWS מכון הסקרים דיירקט פולס בראשות צוריאל שרון.

על רקע ביקורת נציב השופטים על יצחק עמית והעימות החזיתי עם הממשלה, נשאלו המשתתפים -

מהי מידת האמון שלכם בנשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית?

50 אחוזים מביעים אמון ברמה נמוכה בעמית, 42 אחוזים השיבו - מידת אמון גבוהה, חמישה אחוזים - בינונית, והשאר לא יודעים.

על רקע הפרידה משנת 2025, בדקנו מספר נושאים ביחס לשנה שחלפה.

כיצד, לדעתכם, השתנה מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל ביחס לשנה שעברה?

52 אחוזים, רוב מכריע, השיבו - השתפר, 32 אחוזים ענו - המצב הורע, ו-13 אחוזים - ללא שינוי, והיתר לא יודעים.

עוד שאלנו –

האם עמדתכם ביחס לבג"ץ השתנתה בשנה האחרונה?

48 אחוזים השיבו השתנתה לרעה, 31 אחוזים - נותרה ללא שינוי, ו-21 אחוזים ענו השתנתה לטובה.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-31 בדצמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 509 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.4% ± בהסתברות של 95%.

המסע לסומלילנד: התיעוד הנדיר מבית הכנסת העתיק

שליחנו לסומלילנד יונתן רווה יצא למסע מרהיב במדינה הקטנה באפריקה ומביא משם הצצה נדירה לבית הכנסת העתיק - תיעוד היסטורי שלא רואים כל יום - המסע לסומלילנד.

הפחדת הפרשנים ואנשי המחאה, והמציאות - ישראל מעצמה כלכלית

במשך חודשים ארוכים התנהל כאן קמפיין מתוזמר של כלכלנים, פרשנים, אנשי מחאה - על קריסת הכלכלה המתקרבת. איימו עלינו, הפחידו, צעקו שמשקיעים בורחים, שהתארכות המלחמה מחריבה את הכלכלה - כל התחזיות של נביאי השקר שוב התנפצו לרסיסים על הרצפה. הבורסה התפוצצה בשנה האחרונה ושברה כל שיא אפשרי, השקעות עתק נכנסו למדינה, השווקים השתוללו - ישראל הפכה למעצמה כלכלכית עולמית. איך שוב הם טעו, איך עוד קמפיין התרסק, איך גם הבלוף הזה נחשף? אושי דרמן עם התשובות.

לא מפחדים להגיד את המילה "אליפות": השנה של בית"ר ירושלים

בסמטאות שוק מחנה יהודה יש תכונה באוויר שלא הכירו כבר שנים רבות - ליתר דיוק 18 שנה. לראשונה מאז שנת 2008 מעיזים להגיד שם בקול רם את המילה "אליפות". הקבוצה שלהם ביתר ירושלים רוקדת העונה על הדשא ולא מפחדת להסתכל בלבן של העין ליריבה מבירת הנגב. טל שנהב נפגש עם הכוכבים הגדולים של המועדון - מאלי אוחנה ועד סמי מלכה - ויצא לסיור בשוק הכי צהוב במדינה כדי לשמוע האם הם באמת מאמינים שהשנה היא השנה. טירוף בעיר הבירה.

המהפך של דרור רפאל - שהתפכח מהאשליות וחוטף ממחנה השמאל

בחודשים האחרונים דרור רפאל מגלה מחדש את הפנים האמיתיות של המחנה הנאור, הליברלי, הדמוקרטי. שדרן הרדיו הוותיק העז להשמיע קול מחוץ לשורות מקהלת השמאל והביא עליו מבול של מתקפות מהמחנה שאיתו צעד עד השבעה באוקטובר. בריאיון בלי פילטרים שקיימתי איתו הוא חושף את תהליך ההתפכחות הכואב שעבר - ההתפכחות מאשליות השלום שהתרסקו, המתקפות נגדו מהמחנה שנטש, תנועת הרלביזם שמשבשת את הדעת ומה הוא חושב על האקס המיתולוגי - שי גולדשטיין. המהפך של דרור.

"התנהגות צ'חצ'חית": מפגש קצוות עם מעצב האופנה שחולל סערה

מעצב האופנה האייקוני יובל כספין חולל השבוע סערה ציבורית גדולה כשקרא לשר התרבות מיקי זוהר "צ'חצ'ח" ויצא בקריאה לפצל את ישראל ליהודה וישראל. כספין הגיע השבוע למפגש קצוות שבו אומנם התנצל על ההתבטאות הגזענית, אבל לא חזר בו מהמהות - איך הוא באמת רואה את פיצול המדינה לשתיים, מה יש לו נגד זוהר, מירי רגב ועוד כמה שרים מזרחים ומה גרם לו לעשות השוואה מקוממת בין עזה לשואה.

