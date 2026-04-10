"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 10.04.26

פותחים את השבת עם נוה דרומי ו"קבינט שישי": הערב (שישי) התארחו הפרשן הצבאי של "ידיעות אחרונות", ynet ו-i24NEWS יוסי יהושוע, ראש דסק הפלילים לי עייש, הכתב הצבאי ינון שלום יתח, כתב דסק החוץ ברק בטש, אל"מ (מיל') רונן כהן, תא"ל (מיל') הראל כנפו, סא"ל (מיל') מרקו מורנו, מפקד גל"צ לשעבר שמעון אלקבץ ועו"ד דוד פורר.

סקר i24NEWS: רוב הציבור חושב שאיראן נחלשה במלחמה

איראן נתפסת כחלשה יותר בעקבות מבצע "שאגת הארי" בעיני 59 אחוזים מהציבור הישראלי, כך עולה מנתוני סקר "קבינט שישי" ב-i24NEWS שבוצע על ידי מכון "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון. בעוד שרבע מהנשאלים סבורים כי הרפובליקה האסלאמית דווקא התחזקה.

"עגלה מלאה בסירחון": מפגש קצוות עם אלון אביתר, שיצא נגד הימין הדתי והחרדים

אלון אביתר, מומחה לזירה הפלסטינית המוכר מהופעותיו הרבות באולפני החדשות ומשמש כמורה לאזרחות והיסטוריה, הגיע למפגש קצוות ללא בלמים. על השנאה לימין הדתי (הם חייזרים) ההשוואות לגרמניה הנאצית (יש פה תהליכים, יאיר גולן צדק) והגזענות נגד החרדים.

אם הנפילות: העיר שהפכה למופגזת ביותר בישראל

פתח תקווה ניצבת במוקד המערכה לאחר שחודש וחצי של הפגזות רצופות הפכו אותה לעיר שספגה את כמות הנפילות והרסיסים הגבוהה ביותר במדינה. המציאות הביטחונית המאתגרת, שכללה זירות נפילה רבות ואזעקות חוזרות ונשנות, שינתה את שגרת החיים בעיר והפכה אותה ליעד המופגז ביותר בישראל במהלך התקופה האחרונה.

אהבה על תנאי? גל איומי העזיבה של מתנגדי הממשלה והביקורת מהחזית

תופעת האיומים בעזיבת הארץ בקרב מתנגדי הממשלה תופסת תאוצה בחודשים האחרונים, כאשר חלקם בוחרים לצאת מישראל ולהכריז על כך בפומבי. בין השמות הבולטים שצוינו בהקשר זה נמצאת פאולה רוזנברג, ואליה הצטרפה השבוע גם יוצאת הריאליטי מאור ברוכמן.

מכונת מלחמה היסטורית: סודות בור הפיקוד ממבצע חילוץ הנווט האמריקני

תיאום צבאי היסטורי בין צה"ל לצבא ארצות הברית מתחילת המבצע באיראן. גילויים חדשים נחשפים מתוך בור הפיקוד המשותף. לראשונה מאז פרוץ המלחמה, ארבעה קצינים בכירים שהיו אמונים על ניהול המבצעים המשותפים מעניקים עדות מבפנים על מכונת המלחמה שנבנתה בין המדינות, הכוללת חלוקת מטרות דינמית וזרימת מודיעין רגיש בזמן אמת.

