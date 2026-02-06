תאונה חריגה: אישה נפצעה אנוש בהתנגשות אוטובוס בחנות ברמת גן

אישה כבת 30 נפצעה באורח אנוש הבוקר (שישי) בתאונה חריגה, בה התנגש אוטובוס בחנות ברמת גן. במקום בנוסף אישה כבת 60 במצב בינוני, ו-8 נוספים במצב קל. הנסיבות לתאונה טרם התבררו.

בשל התאונה החריגה, עדכנה המשטרה כי צומת הרחובות קריניצי-ביאליק, במרכז העיר רמת גן, נסגר לתנועה. כוחות במקום, בהם בוחן תנועה.

סגן מנהל מרחב דן במד"א ירון חתוכה סיפר כי "ראינו מתחת לאוטובוס צעירה כבת 25 לכודה כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית ובסמוך לאוטובוס אישה כבת 60 כשהיא בהכרה וסובלת מחבלות. העלנו אותם לאמבולנסים ולניידות בטיפול נמרץ ופינינו אותן בדחיפות לבית החולים. בנוסף טיפלנו ופינינו מתוך האוטובוס 8 פצועים קל שרובן נשים ומבוגרות".

ראש העיר רמת גן, כרמל שאמה הכהן, הגיע לזירה ואמר כי "לצערנו אנו עדים לתאונה קשה בעיר, אוטובוס שאיבד שליטה ופגע בהולכי רגל ובחנויות. אני מתפלל לרפואת הפצועים והפצועות. צוותי העירייה ימשיכו לסייע לכוחות ההצלה והחירום ופועלים כעת להשבת הסדר הציבורי באיזור".