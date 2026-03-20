"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 20.03.26

פותחים את השבת עם נוה דרומי ו"קבינט שישי": הערב (שישי) יתארחו הפרשן הצבאי של "ידיעות אחרונות", ynet ו-i24NEWS יוסי יהושוע, ראש דסק פלילים לי עייש, כתב דסק החוץ ברק בטש, הכתב הצבאי ינון שלום יתח, הכתב הפוליטי נדב אלימלך, בכיר אמ"ן לשעבר אל"מ במיל' רונן כהן, תא"ל במיל' עו"ד דוד פורר, תא"ל במיל' הראל כנפו ובכיר שב"כ לשעבר משה פוזיילוב.

סקר i24NEWS: האם "הליכוד" התחזקה בעקבות המלחמה באיראן?

שלושה שבועות לתוך המלחמה עם איראן: ב"קבינט שישי" שודר סקר מנדטים שבדק למי הציבור היה מצביע אם הבחירות היו נערכות היום, וזאת ברקע הלחימה האינטנסיבית. מהסקר עולה, כי "הליכוד" מובילה במספר המנדטים, כאשר גם באשר למצב הגושים יש לראש הממשלה נתניהו רוב.

מאיראן ועד לאיומי הסרבנות: מפגש הקצוות שכמעט התפוצץ

אלוף משנה במילואים אסף כהן פיזר, לשעבר סגן מפקד 8200, קפץ בשבועות האחרונים בין האולפנים לדבר על איראן, זירה שאותה מכיר היטב. אל פיזר נחשפנו לראשונה בתקופת מחאות הרפורמה, כשלקח חלק במחאת הסרבנות והודיע על הקפאת שירותו. את הכתם הזה הוא מאוד היה רוצה שנסיר מעליו, אחרת קשה להסביר למה איים לפוצץ את מפגש הקצוות כשנושא הסרבנות עלה.

הטרגדיה של אורית סטרוק: איך קרה שאבל כבד הפך לזירת ניגוח פוליטית?

השבוע נודע על טרגדיה, כזו שחוצה מחנות פוליטיים ונוגעת בצלם אנוש בסיסי. מותה בטרם עת של שושנה, בתה של השרה אורית סטרוק, הפך באופן מחריד לזירת ניגוח פוליטי. במקום שתיקה מכבדת מול אבל כבד, בחרו מובילי דעת קהל ממחאת "קפלן" להטיח האשמות קשות, תוך רמיסת כל נורמה של חמלה ואנושיות.

סופו של כל משטר: האם ההיסטוריה תחזור על עצמה באיראן?

ההיסטוריה ידעה הרבה משטרים אפלים שקרסו אחרי שהעומד בראשם חוסל או נמלט בחסות המון זועם או התערבות חיצונית. האחרון שבהם היה אסד, שנמלט מסוריה אחרי מתקפת הפתע שפתחו מתנגדיו לפני שנה וחצי. גם קדאפי בלוב וסדאם חוסיין בעיראק, ואפילו היטלר בגרמניה הנאצית - כולם עמדו בראש דיקטטורות אכזריות שנעלמו מעל פני האדמה אחרי לכתם. עכשיו, כשמשטר האייתוללות האיסלאמיסטי בקושי עומד על תילו אחרי שורת חיסולים בצמרת ההנהגה, העולם מחכה לראות האם ההיסטוריה תחזור על עצמה גם הפעם באיראן.

עמוד האש שלפני המחנה: התותחנים שחזרו להרעיד את לבנון

המלחמה חזרה לצפון לפני שבועיים וחצי, ומאז התותחים של חטיבת האש הצפונית יורים בלי הפסקה אל מעבר לגבול. אלוף-משנה ע', ביחד עם הלוחמים עליהם הוא מפקד, אומנם מלווים מרחוק את הלוחמים שנמצאים בתוך לבנון, אבל אל תתנו לזה להטעות אתכם - אף פעולה קרקעית אינה שלמה בלעדיהם, והרעש שהם עושים מהדהד היטב לאורך הצפון ומעבר אליו.

