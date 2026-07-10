"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 10.07.26

פותחים את השבת עם נוה דרומי ו"קבינט שישי": הערב (שישי) התארחו באולפן הפרשן לענייני צבא וביטחון ב-ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS יוסי יהושוע, הכתב הפוליטי נדב אלימלך, הפרשן המדיני של "ישראל היום" דני זקן, מפקד גל"צ לשעבר שמעון אלקבץ, חבר הכנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה אלי גולדשמידט ואל"מ במיל' רונן כהן, לשעבר ראש זירת טרור באמ"ן.

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סקר "קבינט שישי": האם לבג"ץ יש קווים אדומים

איזו רשות פועלת ללא בלמים ומה חושב הציבור על הנאמנות של זיני לדרג הנבחר. כל התשובות בסקר של i24NEWS בשיתוף מכון הסקרים "דירקט פולס" בראשות צוריאל שרון.

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החזית הדרומית

מחוללי המשבר החוקתי הם לא חברי הממשלה, הם שופטי העליון - הגולם קם על יוצרו ודורס את החוק - כי אין עוד מלבד

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מי אתה באמת גדי איזנקוט?

בשבועות האחרונים הצליח גדי איזנקוט לדחוק את בנט ודוהר להנהגת מחנה השמאל. יור מפלגת ישר יודע שהסיכוי שלו לנצח בבחירות נעוץ במצביעי הימין ועושה מאמצים גדולים כדי לחזר אחריהם. אבל מה באמת יודעים עליו? אושי דרמן משרטט את דמותו של האיש שמשתדל מאוד להתרחק מהשמאל, אבל מתחזה לימין. ליברמן אמר על המטה הכללי בראשות איזנקוט - "הנהלת שלום עכשיו", הוא תמך באחים לנשק, האמין בהכלה ביטחונית ובונה על מנסור עבאס להקמת ממשלה. ישר, אבל לאן?

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אימת התקשורת: מי מפחד מבן חי שגב?

בדצמבר 2022 החיים של ד"ר יפעת בן חי שגב, יור מועצת הכבלים והלווין לשעבר, התהפכו כשהעידה בתיק 4000 וטלטלה את התקשורת. ביום הזה היא הפכה לשנואת התקשורת, חטפה אש מהאולפנים וכונתה ביביסטית. מאז הספיקה להתמנות ליור הרשות השנייה, מינוי שבג"ץ הקפיא וגרר את ההתנגשות עם הממשלה. בריאיון אישי שקיימתי איתה היא מחליטה לפתוח הכל - העיתונאים שתקפו אותה, אובדן הדרך של התקשורת, העדות שהדהימה את כולם והמהפך שעברה בחייה.

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כזה עוד לא היה לנו: מפגש קצוות עם ענבר בזק, מתמודדת בפריימריז של "הדמוקרטים"

בהתנגשות בין נמרוד שפר לרונן צור, לענבר בזק - חברת מפלגת הדמוקרטים ולשעבר "יש עתיד - לא היה ספק באיזה צד היא. בזק יצא בפומבי נגד שפר, קראה לו לפרוש וכינתה את המעשה שלו "בזוי". השבוע היא מתייצבת למפגש קצוות שכמוהו עוד לא היה - חושפת את הקליקות וחלוקת המעמדות בתוך "הדמוקרטים", תוקפת את שפר, מאוכזבת מיאיר גולן ולמה לדעתה בנט עשה טעות כשחבר ללפיד

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המאסטר של רומניה: כך השף הישראלי יוסי חדד כבש את בוקרשט

השף יוסי חדד לא דימיין לעצמו לאן יובילו אותו החיים כשנחת ברומניה לפני 30 שנה. הוא תמיד אהב לבשל אבל לא חלם להפוך לכוכב גדול ברומניה, להשתתף במאסטר שף ולפצח את הטעם הרומני. טל שנהב תפס אותו בביקור מולדת ויצא איתו לסיבוב בירושלים, אל בית ילדותו, כדי לגלות את סודות המטבח שכבשו את הרומנים, המנה שהפכה אותו לאושיית רשת לוהטת ומה חשב יצחק רבין על האוכל שלו

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