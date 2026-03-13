"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 13.03.26

פותחים את השבת עם נוה דרומי ו"קבינט שישי": הערב (שישי) יתארחו הפרשן הצבאי של "ידיעות אחרונות", ynet ו-i24NEWS יוסי יהושוע, ראש דסק פלילים לי עייש, כתב דסק החוץ ברק בטש, בכיר אמ"ן לשעבר אל"מ במיל' רונן כהן, הכתב המדיני של "ישראל היום" דני זקן, תא"ל במיל' הראל כנפו ומפקד גל"צ לשעבר שמעון אלקבץ ועו"ד דוד פורר.

סקר "קבינט שישי": טראמפ או הרצוג - למי מאמין הציבור בנוגע לחנינה?

סקר קבינט שישי שערך מכון הסקרים "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון: האם ישראל צריכה לכבוש את דרום לבנון עד לנהר הליטאני? האם ראש הממשלה נתניהו צריך לחשוף את אסטרטגיית היציאה של ישראל המלחמה עם איראן? וגם: על רקע ההתנגשות בין טראמפ להרצוג בסוגיית החנינה, טראמפ חשף כי הנשיא הרצוג הבטיח לו שיעניק חנינה לנתניהו, הרצוג מצידו הכחיש זאת. למי אתם מאמינים יותר?

החברה הישראלית מגלה נכונות חסרת תקדים לשלם את מחיריה הכבדים של מערכה צבאית ארוכה, כך עולה מהלך הרוח הציבורי כעת, כ-30 חודשים לאחר פרוץ קרבות השבעה באוקטובר. למרות האבדות הקשות בחזית, מאות הנופלים, והפגיעה העמוקה בשגרת החיים של המילואימניקים ומשפחותיהם, רוב הציבור – ובכלל זה אלו ששילמו את המחיר היקר מכל – מאותת על תמיכה בהמשך הלחימה. הגישה הנוכחית מבוססת על ההבנה כי מטרת העל של השמדת איומי הטרור גוברת על הקושי המיידי, מתוך לקח היסטורי לפיו חוסר הנכונות להתמודד עם אתגרי המאבק בעבר הוא שהוביל לאסון הנוכחי.

ושוב חוזר הניגון - דקה אחרי שהתותחים רועמים והמטוסים ממריאים יושבים הפרשנים והגנרלים באולפנים ושואלים - מה אסטרטגיית היציאה. כאילו האוייב לא מאזין וצריך לחשוף לו הכל. לא יציאה מעניינת אותם, אלו אותם אנשים שמעולם לא רצו כניסה למלחמה, ניצחון והכרעה זרים להם. לא יציאה הם מחפשים - אלא כניעה. מאיפה זה נולד, איך התפשטה התופעה הזו, מה היא מלמדת על מקהלת ה"נקודת יציאה" והרגל המסיימת.

המלחמה עם איראן חשפה את יבשת אירופה בקלקוליה. היבשת שספוגה בדם של מלחמת העולם השנייה השתבשה וישבה כמשקיפה מהצד כאילו משטר הרשע מאיראן לא מאיים גם עליה. צרפת הורידה ראש ונעלמה, ספרד הציבה מכשולים לצבא האמריקני ובריטניה עלתה ליציע לצפות מרחוק - במבחן הגדול של העולם החופשי מאז מלחמת העולם השנייה - אירופה נכשלה. מנהיגיה שבויים בידי האיסלאם ששוטף את היבשת - עד כמה אירופה אבודה?

השפית רותי רוסו מפעילה מערך חלוקת מזון מקיף עבור תושבי יישובי קו העימות הנמצאים תחת אש. השפית, המוכרת כשופטת בתוכניות אוכל פופולריות, החליטה לזנוח את מסעדות היוקרה והאירועים הנוצצים לטובת משימה אזרחית דחופה: אספקת ארוחות מזינות למי שביתם הפך לחזית הלחימה.