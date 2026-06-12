"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 12.06.26

פותחים את השבת עם נוה דרומי ו"קבינט שישי": הערב (שישי) התארחו באולפן ראש דסק הפלילים לי עייש, כתבנו הפוליטי נדב אלימלך, פרשנינו לענייני ערבים ברוך ידיד, כתב דסק החוץ ברק בטש, תא"ל במיל' הראל כנפו, עורך הדין דוד פורר, מפקד גל"צ לשעבר שמעון אלקבץ ומרקו מורנו, לשעבר מפקד ביחידה 504.

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תראו מי מבקר: מה מפחיד את האופוזיציה במינוי של עו"ד ראבילו?

בשבוע שעבר השתוללו באופוזיציה על בחירותו של עו"ד מיכאל ראבילו למבקר המדינה הבא. העתירות מיד הוגשו לבג"ץ - זעקו על הליך בחירה פסול. ההתנגדות בשמאל למינוי הזה היא כמעט אוטומטית - הם עשו זאת לדוד זיני ולרומן גופמן, ולכל מינוי של הממשלה הזו.

אבל מה הם יודעים עליו חוץ מהייצוג שנתן לנתניהו במספר עתירות וממה הם כל כך חוששים? אושי דרמן על המשפטן שצמח מלמטה ונתקע בתקרת זכוכית רק בגלל הכיפה.

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סקר קבינט שישי: הציבור חלוק בקרב בין טלי גוטליב ליועמ"שית

המאבק המר והמתוקשר בין חברת הכנסת טלי גוטליב לבין היועצת המשפטית לממשלה סביב סוגיית חסינותה הפרלמנטרית מגיע אל שיאו, ונראה שהוא משקף במדויק את השבר העמוק בחברה הישראלית. סקר "קבינט שישי" חדש, שנערך על רקע הדיונים והקרבות הפוליטיים האחרונים בכנסת, חושף כי הציבור הישראלי חלוק לחלוטין, כמעט חצי-חצי, בכל הנוגע לעימות הדרמטי הזה.

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שנים עשר ימים של היסטוריה: העדות הנדירה מבור הפיקוד של מבצע "עם כלביא"

בשלושה עשר ביוני, בדיוק לפני שנה, התעוררה ישראל לדיווחים על פיצוצים בטהרן. היתה זו מתקפה היסטורית שפתחה את מבצע עם כלביא. זה לא היה עוד מבצע, זה היה אירוע שכותב את עצמו בדפי ההיסטוריה - 40 שנות אימה מאימפריית הרשע האיראני התפוצצו ברגע - מחסום הפחד התנפץ לרסיסים. עדות נדירה מבור הפיקוד של מלחמת 12 הימים חושפת גילויים חדשים על המבצע - ועד כמה תרומתו היתה קריטית למבצע שאגת הארי.

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הדהירה לחולית: מפקדת הטנקים חוזרת לזירת הקרבות של 7 באוקטובר

בבוקר 7 באוקטובר, בגבול מצרים, קיבלה מ"פ פלוגת הטנקים קרני גז החלטה יוצאת דופן - יחד עם החיילות שלה היא דהרה ליישובי העוטף, שם ניהלה יממה של קרבות קשים. הטנקים שלה נלחמו על גדר המערכת ובתוך קיבוץ חולית, כשהכאוס משתולל מסביב. במסגרת מסעותיו בארץ הגיבורים, חזר שמעון אלקבץ עם הלוחמת - חברת ילדות של בתו סיוון ז"ל - אל המקומות שבהם נכתבו סיפורי הגבורה, ורגע אחד מטלטל כשביקרה לראשונה "בבית של סיוון".

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הפרובוקציות, הטיקט האנטי-דתי והחלום על הכנסת: מפגש קצוות עם נאור נרקיס

הפעיל הפוליטי נאור נרקיס, המתמודד בימים אלו לרשימת "הדמוקרטים", מוכר לרבים כמי שאוהב לחולל פרובוקציות תקשורתיות – בעיקר נגד המגזר הדתי והחרדי. עבור רבים, התבטאויותיו השונות נתפסות כרוויות שנאה לכל סממן דתי-יהודי ומרתיחות את הדם, ויש המאשימים אותו אף בהתבטאויות אנטישמיות. עם הטיקט הלעומתי והסוער הזה, נרקיס מקווה לפלס את דרכו ולהגיע עד לכנסת ישראל.

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