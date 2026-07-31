"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 31.07.26

פותחים את השבת עם נוה דרומי ו"קבינט שישי": הערב (שישי) התארחו באולפן הפרשן לענייני צבא וביטחון של i24NEWS, ynet, וידיעות אחרונות יוסי יהושוע, הכתב המדיני גיא עזריאל, ראש דסק הפלילים לי עייש, סא"ל במיל' מרקו מורנו בכיר לשעבר ביחידת 504, הפרשן המדיני של "ישראל היום" דני זקן, חבר הכנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה אלי גולדשמידט ואל"מ במיל' רונן כהן.

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ההתרסקות של "רק לא ביבי": כשמרוב שנאה לנתניהו, שכחתם את המדינה | החזית הדרומית

במשך שנים מספרים לנו חברי האופוזיציה שמבחינת ביבי - הוא המדינה. הוא, משפחתו, האינטרסים שלו - אלה הדברים שמניעים אותו ואת המדינה הוא הפך לכלי העבודה לתועלתו האישית. רק מה קרה לאורך השנים? מבקריו, הם שהפכו את ביבי למדינה.

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האשימו את הקורבן: המסע לשומרון בעקבות קמפיין השנאה למתיישבים

הפיגוע הקטלני בשומרון שגבה את חייהם של רס"ן יובל עזרא ובניהו מלט גרר מתקפה פרועה, חסרת מעצורים - דווקא נגד מתיישבי יהודה ושומרון. האשימו את הקורבנות בטרור הערבי ויצאו בקמפיין שנאה על גבול האנטישמי. נוה דרומי יצאה לשם השבוע לפגוש את המתיישבים ומשפחות הקורבנות, להבין מה עומד מאחורי עלילות השקר נגדם.

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"המדרג הלאומי": המסע המפתיע של כוכב הרשת שהפך לסטנדאפיסט מצליח

יונתן גרובר פרץ לחיינו לפני שלוש שנים כששרף את הרשת עם סרטון שבו דירג משולשי פיצות. זה היה הרגע שבו השתנו חייו, החלום להיות קומיקאי מצליח הפך למציאות - הוא עצמו הפך כמעט רשמית למדרג הלאומי. מגימיק הדירוגים הוא בנה קריירה של סטנדאפיסט מצליח. דרור רפאל הלך לגלות מה הסיפור שלו - איך הילד הדתי עבר דרך ארוכה מאפרת לקומיקאי החילוני מהעיר הגדולה שממלא אולמות.

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סקר קבינט שישי: 68% מתנגדים לממשלה עם מנסור עבאס

סקר מיוחד שערך מכון "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון עבור תוכנית "קבינט שישי" ב-i24NEWS, חושף תמונת מצב מרתקת. הנתונים מראים קונזנס רחב נגד אמירותיו של יאיר גולן, התלבטות עמוקה בשאלת אמינותו של אביגדור ליברמן, וסירוב גורף של רוב הציבור לשילוב רע"מ בקואליציה עתידית

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לא הגיע מוכן מהבית: מידן בר, המתמודד החדש של ליברמן, ב"מפגש קצוות"

אחרי שנים ארוכות כיו"ר איגוד הטייסים, מידן בר קפץ השבוע ראש לבריכה הפוליטית והצטרף למפלגתו של ליברמן. זו הייתה הזדמנות לאחר אותו למפגש קצוות שהיה עבורו טבילת אש פוליטית ראשונה - הוא גילה מהר מאוד שהמטבח הפוליטי רותח מאוד. השיחה מהר מאוד יצאה משליטה - היסס לפתוח את תפיסת עולמו בנושאים הבוערים ורגע אחד שבו ביקש לקטוע את הריאיון כדי לקבל תדרוך טלפוני מהמפלגה - ומה קרה אחרי השיחה הזו?

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