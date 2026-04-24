"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 24.04.26

פותחים את השבת עם נוה דרומי ו"קבינט שישי": הערב (שישי) התארחו באולפן הפרשן הצבאי של i24NEWS, "ידיעות אחרונות" ו-ynet יוסי יהושוע, הכתב הפוליטי נדב אלימלך, כתב החוץ ברק בטש, ראש דסק הפלילים לי עייש, סא"ל במיל' מרקו מורנו, אל"מ במיל' רונן כהן, עורך הדין דוד פורר ומפקד גל"צ לשעבר שמעון אלקבץ.

המהפך של נפתלי בנט: מהציונות הדתית - לתקווה החדשה של קפלן

מאז היותו ראש מפלגת הציונות הדתית, נפתלי בנט עשה שינוי של 180 מעלות ועבר לצד השני - עם רשימה שמזוהה יותר עם פעילי קפלן מאשר כאלו המאמינים בארץ ישראל השלמה. עכשיו שהרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט מתחזק בסקרים על חשבונו - נראה שבנט מושך עוד יותר שמאלה בניסיון להביא קולות נוספים מגוש המרכז-שמאל.

לא ויתרו על החלום: מפוני שא-נור חוזרים למקום ממנו פונו לפני 21 שנים

שא-נור היה אחד מארבעת המאחזים שפונו מצפון השומרון במסגרת תוכנית ההתנתקות בשנת 2005. אחרי שבוטל החוק האוסר על ישראלים לשהות בשטחים הללו, תושבי שא-נור החלו לעשות את דרכם חזרה. משפחות צעירות לצד תושבים ותיקים חוזרים כעת לבתים ולרכסים אליהם התגעגעו במשך 21 שנים, והפעם לתמיד.

"בלי המחנה שלי אין מדינה, אנחנו האיכות": מפגש קצוות עם אפרים סנה

תא"ל במיל' אפרים סנה הגיע הערב למפגש קצוות עם נוה דרומי, שבו הוא לא היסס לחזור על ביטויים מתנשאים שכבר אמר בעבר. על פי תפיסתו של סנה, בעוד שמחנה הימין הוא "לאומני, חשוך, ונמוך מודעות לעולם שסביבו", המחנה אליו הוא משתייך "מכיל את כל האלמנטים האיכותיים של המדינה", ובלעדיו - אין מדינת ישראל.

הזדמנות של פעם בשנה: הטיול לשבת שמיועד לספונטנים בלבד

בזמן שכל חופשה בחו"ל נמצאת בסימן שאלה, הפסקת האש הזמנית מביאה הזדמנות חד-פעמית לפקוד את האתרים ברחבי הארץ בעונה הכי נוחה בשנה. אחד המקומות שהכי כדאי להגיע אליהם בתקופה הזאת הוא בריכת צפירה - הממוקמת בין ערד לעין גדי וצופה אל נחל צאלים. זהו יעד שמיועד רק לספונטנים שבינינו, זאת כיוון שהבריכה מתמלאת מים רק לשבועיים במהלך השנה - וזה קורה ממש עכשיו.

