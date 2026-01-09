"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה 09.01.2026

פותחים את השבת עם דניאל רוט-אבנרי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הכתב הצבאי של Ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, כתבנו הפוליטי נדב אלימלך, בכיר לשעבר בפרקליטות המדינה עו"ד דוד פורר, מפקד גל"צ לשעבר והכתב המדיני של "ישראל היום" דני זקן, ואל"מ במיל' רונן כהן, לשעבר ראש זירת טרור באמ"ן.

סקר "קבינט שישי"

הערב פרסמנו נתונים מפתיעים: מהי עמדת הציבור לגבי המשך שלטון נתניהו בתמורה לפטור מגיוס לחרדים? מהי "הבחירה המדהימה" של השמאל? והשאלה הנפיצה ביותר: במידה ובג"ץ יחליט לפטר את השר בן גביר – האם לדעת הציבור הממשלה צריכה לציית?

לא רק ונצואלה: כך האיש החזק בתבל מנהל את העולם

מעט יותר משנה מאז שנכנס בחזרה לבית הלבן, דונלד טראמפ מפזר איומים לכל עבר, ולרוב מוציא אותם לפועל. האיום האחרון שבהם, שוגר לעבר נשיא ונצואלה ניקולס מדורו, עד שנלכד במבצע צבאי. טראמפ מאיים ומקיים, ולא רק ונצואלה. איראן ועד גרינלנד, מתימן ועד קנדה - כך האיש החזק בתבל מנהל את העולם.

"היו קושרים בידיים ומרביצים": סודות שורדי השבי שלא סופרו

השם אלי חליפה לא אומר כלום לציבור, אבל אין עוד אחד במדינה, גם לא בשב"כ, שיודע לפרטי פרטים על זוועות השבי שעברו אליה כהן ואלקנה בוחבוט. חליפה הוא סופר הצללים מאחורי ספרו של אליה "מופוואדאת", ושל ספרו של אלקנה שרואה אור בימים אלו ממש. ימים ולילות שמע מהם על מה שעברו בשבי. הסיפורים שלא סופרו מעולם, והקלטות נדירות שמגוללות את הגיהנום שעברו בעזה.

אל-ג'ולאני וחיזבאללה מסתכלים: המסע של גבעתי לפסגת החרמון

עשרות קילומטרים של מסע מפרך הסתיימו השבוע על פסגת החרמון המושלג, בנקודה הגבוהה במדינה שמשקיפה על סוריה, לבנון וישראל. בסיומו קיבל דור העתיד של סיירת גבעתי את הסיכה הנכספת, לפני שיישלחו לחזיתות השונות. כתבנו יונתן נוה התלווה אליהם.

ה"בעיה" של גוש השמאל, ולמה לדעתו יוסף חדאד "תועמלן קיצוני"? | מפגש קצוות עם יריב אופנהיימר

יריב אופנהיימר הוא מפעילי השמאל, יש אומרים השמאל הקיצוני, המוכרים בישראל. גם אחרי ה-7 באוקטובר הוא עדיין מאמין באשליות השלום עם הפלסטינים, חושב שאוסלו וההתנתקות לא היו טעות ובשבועות האחרונים הוא מנהל קטטה פומבית נגד פעיל ההסברה העולמית יוסף חדאד. השבוע הוא הגיע למפגש קצוות, אולי הכי קיצוני שיש, עם מגישת "קבינט שישי" נוה דרומי.

