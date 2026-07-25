"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 24.07.26

פותחים את השבת עם נוה דרומי ו"קבינט שישי": הערב (שישי) התארחו באולפן הפרשן לענייני צבא וביטחון של i24NEWS, ynet, וידיעות אחרונות יוסי יהושוע, ראש דסק החוץ ברק בטש, הכתב הפוליטי נדב אלימלך, מפקד גל"צ לשעבר שמעון אלקבץ, סא"ל במיל' מרקו מורנו בכיר לשעבר ביחידת 504, חבר הכנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה אלי גולדשמידט ואל"מ במיל' רונן כהן, לשעבר ראש זירת טרור באמ"ן ותא"ל במיל' הראל כנפו.

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השתיקה הרועמת באופוזיציה: האם חברי המחנה של יאיר גולן מתביישים בו?

ברכות למי שקוראים לעצמם הדמוקרטים, על פריימריז רועש וגועש. התהליך עושה רושם דמוקרטי, הדעות - פחות. אולי בגלל זה, חברי המחנה של יאיר גולן לא בירכו בפומבי. אין מילה טובה מליברמן, צילום משותף מהעבר של איזנקוט וגולן, לפיד מסתחבק איתו - שום כלום.

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גורל מחנה הימין: מה באמת עומד על הכף בבחירות הקרובות?

רבים טוענים שהבחירות הקרובות הן הגורליות בתולדות המדינה. בניגוד לבחירות הקודמות שהיו הכי גורליות, ואלו לפניהן. אבל הפעם באמת יש בהן משהו אחר. אם רק מקשיבים לתוכניות של השמאל, אם יעלו לשלטון, זה יהיה מאוד גורלי למחנה הימין. הם רוצים לסתום פיות ולסגור כלי תקשורת, לפנות חוות ומאחזים, לפטר שומרי סף. הם מזהירים מדיקטטורה, אבל האם זה מה שהם מתכננים לעשות אם ינצחו? אז עד כמה הבחירות באמת גורליות, לימין?

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עדויות הלוחמים והתיעודים החדשים: 20 שנה למבצע ששינה את מלחמת לבנון השנייה

זה היה אחד המבצעים הדרמטיים והמשמעותיים של מלחמת לבנון השנייה - ירי מאסיבי על יישובי הצפון, כיפת ברזל עוד לא נולדה ובצה"ל מחליטים לשלוח כוח מגלן למרחבי שיגור כדי לנטרל את הירי. במשך שבועיים, שהו הלוחמים בשטח רווי מחבלים, וכיוונו מהשטח את חיל האוויר והים להשמיד מטרות, קני שיגור ומחבלים. 20 שנה אחרי, כתבנו רועי כץ משחזר עם הלוחמים את המבצע ששינה את המלחמה ומפרסם תיעודים חדשים מהפעילות. ואיך המבצע ההוא הפך למודל שהועתק לכיבוש הבופור ובינת ג'בל של היום.

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בלי פילטרים: מפגש קצוות עם מנכ"ל התאגיד לשעבר אלדד קובלנץ

אלדד קובלנץ מכיר את התקשורת הישראלית כמו שאף אחד לא מכיר אותה. הוא היה ממייסדי תאגיד השידור והמנכ"ל הראשון ועבד בכל הערוצים - יש לו בטן מלאה על מה שמכיר, ראה ושמע והשבוע במפגש קצוות הוא מוציא הכל - על עיתונאים שהפכו לתועמלנים, הניסיונות הכושלים שלו ליישר מגישים וכתבים בתאגיד, על הטאלנטים בכל הערוצים - מינון מגל ועד רביב דרוקר - ומה הוא חושב שיכול להציל את ערוץ 13, אם בכלל. ולא, כסף זו לא הבעיה.

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דור חדש של קומיקאים צומח ברשתות - ומשנה את פני הסטנדאפ הישראלי

עולם הסטנדאפ הישראלי עובר מהפכה שמטלטלת את הענף. דור חדש של קומיקאים צומח ברשתות וקופץ משם לבמות הגדולות. כבר לא סטנדאפיסטים שחולמים בגדול ומתחילים במועדונים זיניחים, בצוותי בידור, מנסים חומרים בקאמל קומדי קלאב - הם מוציאים חומרים לרשתות והופכים כמעט בלילה אחד לכוכבים. לירון אופיר התגלה ככה מהטיק טוק והיום ממלא אולמות. ולא רק הוא. כתבתנו נועה ירקוני יצאה לראות איך נראית מהפכה שמשנה סדרי עולם בתעשיית הסטנדאפ

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