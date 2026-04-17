"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 17.04.26

פותחים את השבת עם נוה דרומי ו"קבינט שישי": הערב (שישי) התארחו כתבנו הפוליטי נדב אלימלך, ראש דסק הפלילים לי עייש תא"ל (מיל') הראל כנפו, סא"ל (מיל') מרקו מורנו, מפקד גל"צ לשעבר שמעון אלקבץ ועו"ד דוד פורר.

לזרבב את עזה: על מה המהומה סביב הרב אברהם זרביב?

בשבוע הבא, בין כל משיאי המשואות, יעמוד אחד - דיין ובעיקר לוחם - הרב אברהם זרביב - ויזעק מדם ליבו "לתפארת מדינת ישראל". בחירתו להשיא משואה עוררה מהומה גדולה, שהגיעה בעיקר ממחוזות קפלן. הרב זרביב התפרסם בציבור כאיש שמוחק בשתי ידיו, עם די ניין, את הטרור ברצועת עזה. עכשיו הוא עושה זאת גם בלבנון. אושי דרמן יצא לבדוק על מה התקוממו המתנגדים ואיך הפך הרב זרביב לסמל התקופה שהוליד מטבע לשון - לזרבב את עזה.

לכתבה המלאה>>

"מתחייבת שנחליף את נתניהו": מפגש קצוות עם ח"כ מירב בן ארי

חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד נחשבת לאחד הקולות הבולטים באופוזיציה. היא לא מהססת להתעמת במליאה ולהתקוטט עם הקואליציה. היא קולנית ולא מתביישת בזה. השבוע היא הגיעה למפגש קצוות על רקע מצבה הקשה של יש עתיד, הכישלון של האופוזיציה להפיל את הממשלה והקרבות מול בנט ואיזנקוט על המצביעים. והאם גם היא חושבת שמנסור עבאס ציוני?

למפגש המלא>>

הסיפור המטלטל של מפקדת ה"חץ": רב-סרן ש' מיירטת טילים בזמן שחברותיה נרצחו בנובה

במשך 39 ימי המלחמה עם איראן פעלו לוחמי מערך "החץ" מסביב לשעון. על אחת מסוללות החץ העסוקות במלחמה פיקדה רב סרן ש'. במסגרת מסעותיו בארץ הגיבורים יצא שמעון אלקבץ לפגוש אותה וגילה סיפור אישי מטלטל ובלתי נתפס - היא איבדה את שתי חברות הילדות שלה, האחיות הודיה ותאיר ז"ל, שנרצחו במסיבת הנובה, לפני חודשיים התארסה ללוחם מילואים ששוב נקרא לדגל.

לכתבה המלאה>>

"ניקינו את הטרור מהגבול": בתוך רצועת האבטחה של צה"ל בסוריה

כמעט שכחנו, אבל עמוק בתוך סוריה הקים צה"ל איזור חיץ נקי מטרור, מרחב בשליטה מלאה של הכוחות. השבוע נוה דרומי התלוותה אל הלוחמים שתופסים שם קו בפיקודו של המח"ט יוני הכהן, אחיינו של אלוף במיל' גרשון הכהן. הוא לחם בשבעה באוקטובר, איבד חברים טובים, בהם תומר גרינברג וסלמאן חבקה זכרם לברכה, היה בלבנון ועכשיו בסוריה. "ניקינו את הטרור מהגבול", הוא אמר כשמסביבו נופים של טבע עוצר נשימה. המציאות השתנתה, גם עבור המקומיים שפגשנו.

לכתבה המלאה>>

לא פוליטית, פשוט בינונית: למה גלי בהרב-מיארה חייבת ללכת הביתה? | החזית הדרומית

הטור של נוה דרמי: גלי בהרב-מיארה פשוט לא מתאימה לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה, והגיע הזמן להפסיק להתנצל על האמירה הזו. הבעיה איתה היא לא (רק) האג'נדה הפוליטית, הרדיפה לכאורה של אנשי לשכת נתניהו או המעורבות המעורפלת בפרשת הפצ"רית. הבעיה המרכזית, זו שצריכה להטריד כל אזרח שחפץ בשלטון חוק תקין, היא פשוטה בהרבה: גלי בהרב-מיארה היא התגלמות הבינוניות.

לטור המלא>>

סקר i24NEWS: רוב בציבור לבחינת חקירה פלילית נגד היועצת המשפטית לממשלה

נתונים חדשים שנחשפו הערב בתוכנית "קבינט שישי" בשיתוף מכון "דיירקט פולס בע"מ" בראשות צוריאל שרון מעלים כי 51% מהישראלים תומכים בבדיקה פלילית נגד גלי בהרב מיארה. עוד עולה מהסקר: שסע עמוק סביב הדלקת המשואה של גל הירש, וקונצנזוס נרחב לגבי תחושת הביטחון האישי דווקא בישראל.

לתוצאות המלאות>>