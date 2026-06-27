"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 26.06.26

פותחים את השבת עם נוה דרומי ו"קבינט שישי": הערב (שישי) התארחו באולפן הפרשן הצבאי של i24NEWS, "ידיעות אחרונות" ו-ynet יוסי יהושוע, הכתב המדיני גיא עזריאל, מפקד גל"צ לשעבר והפרשן המדיני של "ישראל היום" דני זקן, כתב החוץ ברק בטש, בכירי השב"כ לשעבר משה פוזיילוב וירון חמיאס, וד"ר יעקב בן שמש, מרצה בכיר למשפט ציבורי ומשפט חוקתי בהקריה האקדמית אונו, וחבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט.

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סקר "קבינט שישי": מצביעי הקואליציה מוחקים את בנט מהימין

סקר מיוחד של מכון "דיירקט פולס" עבור i24NEWS: 65% מהציבור בטוחים שגדי איזנקוט יקים ממשלה עם המפלגות הערביות עבור כסא ראש הממשלה. וגם, ההתבטאות של נפתלי בנט על פינוי המאחזים קורעת את הגדרת ה"ימין" שלו בציבור - ומייצרת זעם מוחלט בקרב תומכי הקואליציה.

שיטת "חבר מביא חבר" בבג"ץ: הדרמה שמאחורי דיון 11 השופטים

השבוע התנהל בבג"ץ אירוע די הזוי - אחד עשר שופטים ישבו כדי לדון בשאלה האם לקחת מהם את הכוח למנות שופטים. זה היה הכל, רק לא דיון משפטי. הם הזהירו מפוליטיזציה של בית המשפט העליון - בלי לראות את החמאה על ראשם. כאילו אין אדם במדינה שיודע איפה ליבו של יצחק עמית ואיפה זה של דפנה ברק ארז. אושי דרמן יצא לבדוק איך ישראל היא המדינה הכמעט יחידה בעולם שבה שופטים ממנים שופטים והאם הכנסת הפעם תנצח.

סודות אנטבה נחשפים: 50 שנה למבצע ההירואי ששינה את ההיסטוריה

בשבוע הבא נציין בדיוק 50 שנה לאחד המבצעים ההירואים בתולדות המדינה - מבצע אנטבה. במשך 50 שנה היו קבורים עמוק בארכיון חומרים היסטוריים דרמטיים שרואים אור עכשיו. הדיונים הסודיים בקבינט כשנודע על חטיפת המטוס, ההתלבטויות על המבצע, ההקלטות הנדירות של יצחק רבין כשהתבשר מי עומד מאחורי החטיפה, ההודעה הראשונה על נפילתו של יוני נתניהו ומי כבר אז חשב שצריך לעשות סרט מהמבצע הזה.

פורצי הדרך: לוחמי גולני על הקרבות שסללו את הדרך לבופור

כיבוש רכס הבופור היה אחד המהלכים האסטרטגיים החשובים במלחמה בצפון. מתחם הטרור שנחשף מתחת למבצר היה אחד המשמעותיים של חזבאללה. שבועיים אחרי שהניפו שם את דגל ישראל, לוחמי גולני מספרים לראשונה את הקרבות שניהלו מעבר לליטאני שסללו את הדרך לבופור. כתבנו ינון שלום יתח משחזר דקה אחר דקה, עם עדויות הלוחמים ותיעודים בלעדיים - את הקרבות, ההיתקלויות פנים אל פנים, עד פריצת הנתיב לבופור.

מוריס כהן פותח הכל: בין פרס אופיר, החזרה בתשובה והביקורת על הקולגות

השחקן מוריס כהן כבר יותר מ-20 שנה מתרוצץ על הבמות ועל המסכים, הוא התפרסם בעיקר בסדרה שנות ה-80 שם גילם את העבריין המאיים של השכונה. לפני עשור זכה בפרס אופיר לשחקן הטוב ביותר בסרט "אבינו". לקראת צאת הסרט "מכולת" בכיכובו, הוא מרים מסך על חייו ומדבר בגלוי על הכל - הילדות בבית ימני ליכודי, החזרה בתשובה, הקריירה בתעשייה שמאלנית והביקורת על הקולגות שיצאו נגד הלוחמים - אותם כינה "ערב רב" - וגם איך פספס את תפקיד חייו בסדרת המופת של נטפליקס - "משה רבנו".

"צעדת השפחות" והמעבר לפוליטיקה: מפגש קצוות עם מורן זר קצשטיין

בימי מחאת הרפורמה המשפטית הצליחה מורן זר קצנשטיין להכניס ללקסיקון של חיינו את צעדת השפחות. היא היתה ממייסדות תנועת "בונות אלטרנטיבה" והתהלכה כשפחה ברחובות כמחאה על צעדי הממשלה. לפני שבוע הכריזה על הצטרפותה למפלגת הדמוקרטים והשבוע הגיעה למפגש קצוות כדי לנסות להבין עד כמה האמינה באמת שהיא הולכת להפוך לשפחה או שזה היה רק גימיק יחצני - ומה מפריע לה בספר של נוה "פרחים בקנה" למרות שלא קראה אותו.