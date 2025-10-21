סכנה מחשמלת: התופעה שמאיימת על חיי עשרות אלפי תושבי הנגב

תופעת החיבורים הפיראטיים למערכת החשמל בנגב שמה בסכנה את תושבי הפזורה הבדואית • כתבנו ארנולד נטייב הצטרף לפשיטה משטרתית על הגנבים • וגם: כמה מהבתים באזור מחוברים בצורה לא חוקית? • צפו בכתבה המלאה

ארנולד נטייב
ארנולד נטייב ■ כתב דרום ■ 
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
Video poster
סכנה מתחשמלת: התופעה שמאיימת על חייהם של עשרות אלפי תושבי הנגב

תופעת החיבורים הפיראטיים למערכת החשמל בנגב: כתבנו ארנולד נטייב הצטרף לפשיטה משטרתית על גנבי החשמל, שמסכנים את חייהם של עשרות אלפי תושבי הפזורה הבדואית. על פי ההערכות, הצריכה הפיראטית זו עומדת על יותר מ-100 מיליון שקלים. מעריכים בנוסף כי כ-90% מהבתים באזור מחוברים באופן לא חוקי.

צפו בכתבה המלאה - בתחילת העמוד

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות