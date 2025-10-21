סכנה מחשמלת: התופעה שמאיימת על חיי עשרות אלפי תושבי הנגב

תופעת החיבורים הפיראטיים למערכת החשמל בנגב: כתבנו ארנולד נטייב הצטרף לפשיטה משטרתית על גנבי החשמל, שמסכנים את חייהם של עשרות אלפי תושבי הפזורה הבדואית. על פי ההערכות, הצריכה הפיראטית זו עומדת על יותר מ-100 מיליון שקלים. מעריכים בנוסף כי כ-90% מהבתים באזור מחוברים באופן לא חוקי.

