סכנה מחשמלת: התופעה שמאיימת על חיי עשרות אלפי תושבי הנגב
תופעת החיבורים הפיראטיים למערכת החשמל בנגב שמה בסכנה את תושבי הפזורה הבדואית • כתבנו ארנולד נטייב הצטרף לפשיטה משטרתית על הגנבים • וגם: כמה מהבתים באזור מחוברים בצורה לא חוקית? • צפו בכתבה המלאה
ארנולד נטייבכתב דרום
תופעת החיבורים הפיראטיים למערכת החשמל בנגב: כתבנו ארנולד נטייב הצטרף לפשיטה משטרתית על גנבי החשמל, שמסכנים את חייהם של עשרות אלפי תושבי הפזורה הבדואית. על פי ההערכות, הצריכה הפיראטית זו עומדת על יותר מ-100 מיליון שקלים. מעריכים בנוסף כי כ-90% מהבתים באזור מחוברים באופן לא חוקי.
