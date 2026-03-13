המנגנון שמאחורי הדרישה ל"אסטרטגיית יציאה" בזמן לחימה

דרישת הפרשנים והגנרלים באולפנים ל"אסטרטגיית יציאה" מיידית נחשפת כעת כביטוי לחוסר רצון בהכרעה ובניצחון צבאי. ברגעים אלו, כשהתותחים רועמים ומטוסי חיל האוויר ממריאים, מתייצבת מקהלת ה"נקודת יציאה" ודורשת לחשוף את התוכניות קדימה כאילו האויב אינו מאזין לשידור.

המהלך הזה אינו נובע מצורך מבצעי ענייני, אלא משאיפה לכניעה מצד גורמים שמעולם לא תמכו בעצם הכניסה למלחמה והכרעת האויב זרה להם. התפשטות התופעה בקרב מנהלי השיח באולפנים מלמדת על ריחוק ממושגי היסוד של הכרעה וניצחון, שנותרו זרים לאותם דוברים קבועים.

אושי דרמן מנתח כיצד המושגים הללו נולדו והפכו לכלי בידי מי שמעדיפים את ה"רגל המסיימת" על פני עמידה ביעדי המלחמה, תוך פגיעה אפשרית בביטחון השדה.