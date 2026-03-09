"את עושה נזק עצום": העימות של אלירז שדה עם המפגינה הישראלית נגד המלחמה באיראן | צפו

בראיון סוער שנערך היום (שני) בתוכנית "מדברים חדשות", טענה הפעילה אלה קידר כי מדינת ישראל וארצות הברית פתחו במלחמה "בלתי חוקית" נגד איראן, "מדינה זרה וריבונית, ללא שהוצגו ראיות המצדיקות תקיפה ראשונית".

קידר, שהשתתפה בהפגנה בתל אביב הקוראת להפסקת המלחמה, הדגישה כי התירוץ של "איום גרעיני מידי" משמש את הממשלה כבר 30 שנה כדי להצדיק מהלכים אגרסיביים המשרתים את הונם של בעלי אינטרסים המקורבים לשלטון.

המנחה אלירז שדה הטיח בקידר כי דבריה והפגנות מסוג זה גורמים "נזק עצום" למדינה, במיוחד כאשר הם מצוטטים בכלי תקשורת בינלאומיים כמו CNN ו-BBC.

בתגובה, האשימה קידר את התקשורת הישראלית בשיתוף פעולה עם הנרטיב של בנימין נתניהו ודונלד טראמפ. היא הזהירה כי ניסיונות העבר לשינוי משטר בכוח, כפי שבוצעו בעיראק ובאפגניסטן, הסתיימו באסונות הומניטריים ובמותם של מיליוני אזרחים מבלי להשיג יציבות.

"איך אתה מתכוון לשחרר את הנשים האיראניות כשהן בקבר? האם עדיף ללבוש בורקה או למות מהפצצה מהשמיים?", שאלה קידר במהלך הוויכוח.

העימות הגיע לנקודת רתיחה כאשר קידר השתמשה במונח "רצח עם" לתיאור פעולות הצבא בעזה, בלבנון ובאיראן. שדה הגיב לדברים בלעג, שאל את הפעילה "בעד מי את? חמינאי?". למרות שמדובר במחאת קומץ, התיעודים מהשטח ומהאולפן כבר מעוררים סערה ברשתות החברתיות, דבר שעלול להשפיע על הלגיטימציה הבינלאומית של ישראל להמשך המערכה.