הזדמנות של פעם בשנה: הטיול לשבת שמיועד לספונטנים בלבד

בריכת צפירה שבנגב מתמלאת מים למשך שבועיים בלבד במהלך השנה, זה קורה ממש עכשיו - והמראה מרהיב • טל סבג יצאה לגלות את המקום שהוא הרבה מעבר להמלצה לטיול לשבת

טל סבג ■ כתבת דרום
נחל צאליםהדס פרוש/פלאש 90

בזמן שכל חופשה בחו"ל נמצאת בסימן שאלה, הפסקת האש הזמנית מביאה הזדמנות חד-פעמית לפקוד את האתרים ברחבי הארץ בעונה הכי נוחה בשנה. אחד המקומות שהכי כדאי להגיע אליהם בתקופה הזאת הוא בריכת צפירה - הממוקמת בין ערד לעין גדי וצופה אל נחל צאלים. 

זהו יעד שמיועד רק לספונטנים שבינינו, זאת כיוון שהבריכה מתמלאת מים רק לשבועיים במהלך השנה - וזה קורה ממש עכשיו .בכתבה ששודרה הערב (שישי) בקבינט שישי, טל סבג יצאה לראות את המחזה הנדיר בנגב ששמור רק לאלו שיודעים דבר או שניים - צפו בכתבה.

