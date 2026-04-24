הזדמנות של פעם בשנה: הטיול לשבת שמיועד לספונטנים בלבד

בזמן שכל חופשה בחו"ל נמצאת בסימן שאלה, הפסקת האש הזמנית מביאה הזדמנות חד-פעמית לפקוד את האתרים ברחבי הארץ בעונה הכי נוחה בשנה. אחד המקומות שהכי כדאי להגיע אליהם בתקופה הזאת הוא בריכת צפירה - הממוקמת בין ערד לעין גדי וצופה אל נחל צאלים.

זהו יעד שמיועד רק לספונטנים שבינינו, זאת כיוון שהבריכה מתמלאת מים רק לשבועיים במהלך השנה - וזה קורה ממש עכשיו .בכתבה ששודרה הערב (שישי) בקבינט שישי, טל סבג יצאה לראות את המחזה הנדיר בנגב ששמור רק לאלו שיודעים דבר או שניים - צפו בכתבה.

