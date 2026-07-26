מאות ליוו למנוחות את רס"ן יובל עזרא: "ביקשתי ממך לא להיות גיבור"

יומיים לאחר הפיגוע בכפר תל שבשומרון, הובא היום (ראשון) למנוחות בבית העלמין בבית דגן רב-סרן יובל עזרא, שנהרג במהלך הפיגוע לצד רב-סמל ראשון במיל' בניהו מלט. מאות בני משפחה, חברים, לוחמים ומפקדים ליוו אותו בדרכו האחרונה.

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אמו, טניה, נפרדה ממנו בדמעות: "היית הגאווה שלי. החיוך שלך תמיד יישאר איתנו. היית ילד נדיר, אהוב על כולם. נפרדנו בשורה, נישקתי אותך, ואני כבר לא אנשק אותך לעולם".

ארוסתו, תימור, ספדה לו וסיפרה על שש השנים שבהן היו יחד ועל התוכניות לעתיד שלא יתגשמו. "אתה כל העולם שלי. תודה על השנים הכי יפות שנתת לי. ביקשתי ממך לא להיות גיבור, שיש מספיק גיבורים, אבל כזה היית - תמיד מפקד מלפנים", אמרה.

גם בני משפחתו וחבריו תיארו את עזרא כאדם ערכי, אהוב ומפקד שהוביל בדוגמה אישית. אחותו דניאל אמרה כי היה "איש של אנשים, כולו טוב", ואחיו אריאל סיפר כי היה עבורו "החבר הכי טוב ומושא הגאווה". מפקד גדוד "קרן", סגן-אלוף שחר סדיצקי, אמר כי עזרא "חתר למגע ללא היסוס, פעל מתוך שליחות והגן בגופו על אזרחים".

בפיגוע נהרג גם רב-סמל ראשון במיל' בניהו מלט, חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד. האירוע החל במהלך עימות סמוך לכפר תל, כשאחד המחבלים חטף את נשקו של איש ביטחון ישראלי, ירה לעבר הכוחות ופגע בשלושה ישראלים. ארבעה מחבלים, בני אותה משפחה, חוסלו בזירה, ובצה"ל הודיעו כי בתיהם של שניים מהם נאטמו לקראת הריסה.