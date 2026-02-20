"טבח 7.10 - לא נשכח": מיצג ענק של משפחות שכולות בחוף תל אביב

מיצג מחאה גדול הוקם הבוקר (שישי) בחוף הים בתל אביב על ידי משפחות שכולות ומתנדבי "מועצת אוקטובר", בדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר 2023. על גבי החוף נפרשה הכתובת: "טבח 7.10 - לא נשכח", כמסר ציבורי נגד מה שהמשפחות מגדירות כניסיון להשכיח את האירועים ולהימנע מחקירה מקיפה.

בהודעת המועצה נמסר כי המיצג נועד לשמש "תזכורת כואבת למי ששילמו את המחיר הכבד ביותר בטבח הגדול ביותר בעם היהודי מאז השואה". לטענת המשפחות, בשבועות האחרונים גובר ניסיון "להמשיך הלאה בלי לחקור, בלי לקחת אחריות ובלי לתת תשובות".

אייל אשל, אביה של רוני ז"ל שנפלה בקרב במוצב נחל עוז, אמר: "אנחנו לא צריכים שיזכירו לנו, אנחנו חיים את השביעי באוקטובר כל דקה. אבל מדינה שמנסה להמשיך הלאה בלי לחקור ובלי לתת תשובות - בוגדת באזרחיה פעם נוספת. המיצג הזה הוא זעקה: אי אפשר לקבור את האמת בחול. רק ועדת חקירה ממלכתית תאמר מי נכשל ומי נתן לזה לקרות".

מנשה מנצורי, אביהן של נורל ורויה ז"ל שנרצחו במסיבת הנובה, הוסיף: "טבח לא מטאטאים, מחדל לא מכסים, אמת לא משתיקים. ועדת חקירה ממלכתית היא לא נקמה ולא פוליטיקה - היא המינימום שמדינה חייבת למשפחות שלה ולכל אזרח שרוצה לדעת שמחר זה לא יקרה שוב".

רעות רכט אדרי, אמו של עידו ז"ל שנרצח במסיבת הנובה, אמרה: "כשמנסים להשכיח את הטבח, הם מנסים להשכיח גם אותנו. לא תהיה מחילה בלי אמת. לא תהיה תקומה בלי ועדת חקירה ממלכתית"

יורם יהודאי, אביו של רון ז"ל שנרצח במסיבת הנובה, הוסיף: "כל יום בלי ועדת חקירה ממלכתית הוא עוד יום של טיוח. רון לא יחזור, אבל האחריות חייבת להיחקר והאמת חייבת להיחשף"