"הצלחנו, הצלחנו!": שורד השבי אלי-ה כהן וזיו עבוד התארסו

ניצחון אמיתי: אחרי שבמהלך תקופת השבי של שורד השבי אלי-ה כהן גילתה בת זוגו זיו עבוד כי לפני שנחטף, קנה לה טבעת ותכנן להציע לה נישואין, היום (חמישי) הוא עשה זאת. אלי-ה כהן וזיו עבוד התארסו וריגשו את כל המדינה.

בשבעה באוקטובר בני הזוג בילו במסיבת הנובה, וכשהחלה מתקפת הטרור האיומה נמלטו השניים והתחבאו ב"מיגונית המוות". אלי-ה נחטף מאותה המיגונית, וזיו נשארה ושרדה - כאשר נלחמה בכל כוחה בכל התקופה בה היה חטוף, 505 ימים כאמור, ברצועת עזה על מנת להיאבק להשיבו.

בחודש פברואר האחרון אלי-ה שוחרר במסגרת עסקת החטופים, וכעת הוא כרע ברך כאמור. "הצלחנו, הצלחנו!" הוא קרא בזמן שהשניים הולכים יד ביד לכיוון המקום בו הציע.