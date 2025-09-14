בן גביר לא חתם ברגע האחרון - ולקצינים לא יוענקו דרגות
הקצינים היו אמורים לקבל את דרגותיהם באירועי ראש השנה • דני לוי אישר את המינויים, אך השר לביטחון לאומי נמנע מכך • הקצינים ובני משפחותיהם נערכו לאירוע, שלא יתקיים • סביבת המפכ"ל: דחייה בשל עניין טכני
ברגע האחרון, הענקת הדרגות לקציני המשטרה שהיה אמור להתקיים בטקס הרמת הכוסית לכבוד ראש השנה בוטל, לאחר שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לא חתם על חלק מהמינויים שאישר המפכ"ל דני לוי - כך דיווחו הערב (ראשון) הפרשן לענייני משטרה משה שטיינמץ ולי עייש.
עבור קציני המשטרה ובני משפחותיהם, שכבר נערכו לרגע החגיגי, מדובר בהפתעה של הרגע האחרון. בסביבת המפכ"ל טוענים כי מדובר בדחייה בלבד, ומסבירים זאת כעניין טכני שטרם הושלם.
