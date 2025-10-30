לוינסון פוטר מ"הארץ": "קיבל כסף מחברתו של איינהורן"

העיתונאי חיים לוינסון פוטר היום (חמישי) מעיתון "הארץ" לאחר שהתברר כי הועסק בחברת "פרספשן" של יועץ התקשורת המקורב לנתניהו שרוליק איינהורן - שהייתה מעורבת בקטאר-גייט. לפי עיתון "הארץ", הוא קיבל 200 אלף שקלים עבור עבודתו מהחברה.

"בדקות אלה מתפרסמת כתבה בהארץ על קשריי המקצועיים עם שרוליק איינהורן. עוד טרם פרסומה הודעתי למערכת על התפטרותי", כתב לוינסון, "בשנת 2019, כדי לא להעלות לי את השכר בעיתון, אלוף בן עורך 'הארץ' אישר לי לעשות עבודות מהצד. עבדתי בסמכות וברשות במגוון חלטורות ועבודות צד בתשלום: השתתפות בכנסים כמו של פורום קהלת, פאנלים בטלויזיה, הרצאות, רדיו, וכתיבת צללים עבור אנשים וארגונים. בין היתר, שימשתי ככותב צללים ומאמרים של חברי שרוליק איינהורן במערכות בחירות שהוא עבד בהם בבלקן".

"אני עומד מאחורי העבודות שביצעתי, כולן משעממות מתועדות וממוסמכות. העיסוק מהצד עם איינהורן הסתיים באמצע 2024 כשהתחלתי להגיש תוכנית שבועית בטלויזיה. כל הכתיבה שעשיתי לא הייתה קשורה בשום צורה לעבודה העיתונאית שלי".

"גם אותי תפסה פרשת קטאר בהפתעה. לא ידעתי שאיינהורן נותן שירותים גם לקטאר, והאמת שכעסתי מאוד. אילו ידעתי על הקשר, הייתי מנצל אותו כדי לקבל סיפורים וחומרים מהקטארים. בטח רתחתי על ההדלפה לבילד, במקום לעיתון הארץ. אמרתי את דעתי לו בפרטי, כמו שאמרתי בפומבי: קטאר היא דיקטטורה איסלאמית, לא הייתי עובד למענה כמו שלא הייתי עובד למען סין, פוטין, או הפלנגות בסודן. זה שיפוט מוסרי. לא פלילי", כתב לוינסון.

https://x.com/i/web/status/1983869471107260614 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

"טעיתי טעות חמורה עליה אני מבקש להתנצל. טעיתי בכך שלמרות שהפסקתי את הקשר לא שילבתי גילוי נאות מלא. אמרתי את דעתי בעניין קטאר והחקירה. אני מאמין בנכונות דעתי בפרשת קטאר, שנוגעת גם לאנשים שאני מתעב, אבל הייתי צריך להציב לעצמי סטנדרט עיתונאי הרבה יותר גבוה שלא יחשבו שדעתי מוטה ממשהו. כשלתי ואני מתנצל על כך".

"מעולם לא ביצעתי עבודה עבור קטאר וכאמור גם לא ידעתי על הקשר בין איינהורן לבינם. ביקרתי את קטאר - והדברים מתועדים ומצולמים - איפה שהיה צריך לבקר, ושיבחתי איפה שהיה צריך לשבח", כתב לוינסון.