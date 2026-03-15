רק בריאות: משה נוסבאום נפגע מרכב בהרצליה, ופונה לביה"ח במצב בינוני

העיתונאי וכתב משה נוסבאום נפצע מוקדם יותר היום (ראשון) לאחר שנפגע מרכב חולף בהרצליה. נוסבאום פונה לבית החולים בילינסון, כשהוא סובל מחבלות בראשו, ומצבו מוגדר בינוני על פי גורמי רפואה. האירוע התרחש בשעות הצהריים לעיני אשתו.

הדיווח למשטרה התקבל בדיעבד, שעות לאחר המקרה. כאשר ניידת הגיעה למקום, נוסבאום כבר פונה לבית החולים. בתחילה התקבל דיווח כי נפל במעבר חציה, ורק בהמשך עלה החשד כי נפגע מרכב חולף. בוחן תנועה הגיע לבית החולים והנסיבות נמצאות כעת בבדיקה, כאשר המשטרה פתחה בחקירת האירוע.

בהודעה שפרסמה חדשות 12 נמסר: "חברנו עיתונאי חדשות 12, משה נוסבאום, נפצע היום בתאונת דרכים באורח בינוני. הוא מאושפז כעת בבית החולים ואנו מאחלים לו החלמה מהירה ובריאות שלמה כדי שישוב אלינו, לכל החברים שאוהבים אותו ומחכים לו בחברת החדשות".

נוסבאום עצמו התייחס לפציעה בקבוצה פנימית של אנשי המערכת וכתב בהומור האופייני לו: "תודה לכולם על ההתעניינות, אני מתאושש, וגם הפעם יש סיכוי טוב שאחייה".