האדמו"ר נגד מפגיני הפלג הירושלמי: "ההתפרעויות הפכו לנורמה"

מתקפה מבית: האדמו"ר מקרלין פרסם הודעה היום (רביעי) נגד מפגיני הפלג הירושלמי. "לצערנו, ההתפרעויות הפכו לנורמה, שרפו תפילין וסידור - שומו שמיים", אמר.

אמש התייחס האדמו"ר מקרלין בשיחה עם חסידיו לאירועים בבני ברק בימים האחרונים וגינה בחריפות את ההתפרעויות ואת הפגיעה ברכוש.

"כולנו שמענו בזעזוע מה שקרה לפני בבני ברק, לבושתנו הפכו ההתפרעויות למעין נורמה, וזה דבר נורא. נכון שאנו במצב לא פשוט כלל, רבים מתמודדים בתקופה לא קלה ולא יודעים איך זה יסתדר. אבל כל זה לא מצדיק לנהוג בצורה מופרעת", ציין.

דוד קשת

"איזה היתר יש לנו לחסום כבישים ולעצור את הדרך לרבים שצריכים להגיע ליעדם, כולל מקרים של פיקוח נפש?", הוסיף, "מה קרה לנו? וכי זה עוזר למישהו? זה הרי מזיק ופוגע בציבור שלנו בלבד".

"מה שיש לזעזע את כולנו זה ששרפו תפילין וסידור. שומו שמיים. אם זה היה קורה במקום אחר כל העולם היהודי היה רועש ומזדעזע. איך הגענו למצב הנורא ששרפו תפילין וסידור קודש בידיים? איפה הרגש היהודי שלנו? השתגענו לגמרי?".

כזכור, הודעתו של האדמו"ר הגיעה לאחר המהומות בבני ברק ביום ראשון האחרון, במהלכן תקפו מפגינים חרדים שתי חיילות צה"ל ושוטרים. 23 נעצרו - שוטרים פעלו בכוחות מתוגברים כדי לפזר את ההמון.

הרמטכ"ל אייל זמיר שוחח עם החיילות שהותקפו, הדגיש כי הוא מגבה אותן, והוסיף: "מציאות בה חיילי וחיילות צה"ל לא יכולים לנוע בחופשיות - בלתי נסבלת".

גם ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה: "מדובר במיעוט קיצוני שאינו מייצג את כלל החברה החרדית. זהו דבר חמור ובלתי מתקבל על הדעת. לא נאפשר אנרכיה, ולא נסבול כל פגיעה במשרתי צה"ל וכוחות הביטחון שעושים את עבודתם במסירות ובנחישות".