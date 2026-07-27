בלעדי: הזמר מושיקו מור, שמואשם באונס, מופיע לראשונה אחרי ההקלות בעונשו

הזמר מושיקו מור, הנאשם באונס ובמעשה סדום, מופיע כעת (שני) בבר מצווה בנתניה, לראשונה מאז ההקלות בעונשו.

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בית המשפט העליון דחה אתמול את התנגדות הפרקליטות, ואישר למור לשוב ולהופיע. בהתאם להחלטה, יורשה מור לקיים הופעה אחת בשבוע, למשך עד חמש שעות, כולל זמני הנסיעה.

בשבוע שעבר, בית משפט השלום הורה על הסרת האיזוק האלקטרוני של הזמר מושיקו מור, זאת לאחר קרוב לשנה וחצי שבהם היה נתון תחת המגבלה.

על פי החלטת בית המשפט, חרף הסרת האיזוק, מור ימשיך לשהות במעצר בית. עם זאת, נקבעה הקלה משמעותית בתנאיו, והוא יורשה לצאת לטובת עבודה וכן ל"שעות התאווררות" מוגדרות תחת תנאים מגבילים. בשלב זה, בית המשפט לא אישר לזמר לשוב ולהופיע באירועים והופעות פרטיות.

מור, מהזמרים המוכרים בז'אנר הים-תיכוני בשנים האחרונות, מנהל את ההליך המשפטי בעניינו מזה תקופה ארוכה. ההחלטה הנוכחית מהווה צעד משמעותי לקראת שינוי בסטטוס המעצר שלו, בכפוף להחלטת הפרקליטות בימים הקרובים.

מור נעצר ב-1 בינואר 2025, בחשד שאנס צעירה, שהגישה נגדו תלונה במשטרה. המקרה התרחש שבוע קודם לכן בביתו של הזמר, הצעירה טענה כי הוא כפה את עצמו עליה. המתלוננת מסרה את עדותה בפני החוקרים, הזמר הכחיש בחקירתו את המיוחס לו.

ל-i24NEWS נודע כי הצעירה הגיעה לביתו של הזמר לאחר שהכירו כמה שעות קודם לכן. הזמר טען שאחרי הגעתה הם קיימו יחסי מין בהסכמה מלאה, ואף שהיא יזמה את תחילת המגע ביניהם. בוקר לאחר מכן היא הגישה את התלונה, והוא נעצר. שמו הותר לפרסום יום לאחר מכן, ב-2 בינואר.