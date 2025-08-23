טראמפ: "ייתכן שחלק מ-20 החטופים החיים כבר לא איתנו"; בישראל שללו את הטענות | חדשות השבת

מומלצים -

סיכום חדשות השבת: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש (שישי) למצב החטופים בעזה כשאמר כי "ייתכן שחלק מ-20 החטופים החיים כבר לא איתנו". עם זאת, מתאם השבויים והנעדרים גל הירש הודיע למשפחות: "על פי המידע שבידינו - 20 מהחטופים בחיים". נעצר המחבל שביצע את הפיגוע בבנימין ביום חמישי. פרטים חדשים התפרסמו על האופן שבו חמאס בחן את ישראל בחודשים שקדמו למתקפת ה-7 באוקטובר: הטייסים - "הגורם המשפיע ביותר".

טראמפ: "יכול להיות שחלק מהחטופים החיים כבר לא איתנו"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לנתונים המדאיגים על החטופים בעזה כשאמר כי "יכול להיות שחלק מ-20 החטופים החיים כבר לא איתנו, המצב חייב להיגמר". עוד הוא הוסיף: "אני מאוד גאה לומר הוצאתי את החטופים. יש מאות אנשים שחיים בזכותי. וחמאס יודעים שאם הם יתנו את החטופים שנשארו אז זה סוף החיים שלהם. אז זה לא קל". בתגובה מתאם השבויים והנעדרים גל הירש הודיע למשפחות: "על פי המידע שבידינו - 20 מהחטופים בחיים".

פרטים חדשים על מסמך חמאס: הטייסים - "הגורם המשפיע ביותר"

מסמכי מודיעין צבאי של חמאס, שנחשפו לראשונה ב־i24NEWS, משרטטים תמונה מטרידה על האופן שבו הארגון בחן את ישראל בחודשים שקדמו ל־7 באוקטובר. בניגוד לטענות שנשמעו לאחר הטבח, המסמך מצביע על מעקב הדוק אחר המתרחש בישראל - החל מהפגנות המחאה ועד ביטויי סרבנות ושיח ציבורי על משבר הכשירות בצה"ל.

תוך פחות מיממה: נעצר המחבל שביצע את הפיגוע בבנימין

כוחות צה״ל, שב״כ ומשטרת ישראל עצרו את המחבל שביצע את פיגוע הירי סמוך לאל מועייר שבחטיבת בנימין, בו נפצע אזרח ישראלי באורח קל. המעצר התבצע שעות בודדות לאחר הפיגוע, בתום מצוד שנמשך כיממה וכלל סריקות בשטח, תחקורים ומעצרים על פי מידע מודיעיני.

צה"ל נערך לכיבוש עזה - לאחר גיוס מילואים נרחב בספטמבר

צה"ל משלים את ההיערכות לקראת כיבוש העיר עזה. לפי דברי הרמטכ"ל, כוחות צה"ל כבר נמצאים בפאתי העיר: מצפון - כוחות אוגדה 162 פועלים בעומק מחנה הפליטים ג'בליה, ובדרום - כוחות נוספים פוגעים במערכים של חמאס באזור זיתון. מדובר במערכים של חטיבת העיר עזה, שהכינה את הקרקע לקרב על העיר עצמה.

אנטישמיות בגרמניה: הותקפו בעת תליית שלטי חטופים

חברי קהילה יהודית בגרמניה הותקפו בפארק בפרנקפורט כאשר תלו שלטים עם תמונות החטופים בעזה, כך דווח בעיתון "הבילד". אישה רעולת פנים ריססה צבע אדום משתי שפופרות על שלושה גברים. המשטרה אישרה את התקרית. "פתאום שמעתי קריאות אנטישמיות, קראו לנו רוצחי ילדים, וכל הזמן שמעתי קריאות 'שחררו את פלסטין' ו'רצח עם'". ואז, פתאום, התקפת הצבע. "הצבע נשפך גם על משקפיי, מה שהקשה עליי לזהות את העבריין", שיתף סשה סטאבסקי, אחד הפעילים.

מהומה בטקסס: אושרה מפת בחירות - שתבטיח רוב רפובליקני

הסנאט של טקסס אישר סופית מפת הצבעה חדשה לקונגרס, בעלת נטייה רפובליקנית. השינוי נעשה בדחיפתו של הנשיא דונלד טראמפ, במטרה לסייע למפלגה הרפובליקנית לשמור על הרוב הקטן שלה בקונגרס בבחירות האמצע של 2026. במפה החדשה יש חמישה מחוזות בחירה חדשים, שאמורים להבטיח את שימור היתרון של המפלגה בבחירות הבאות.

